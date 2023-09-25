杭州亞運．港隊游泳戰報｜何詩蓓晉200米自由泳決賽　今晚衝金牌

亞運游泳項目周一（25日）上演第二日賽事，香港隊首日已奪得兩面銅牌，包括何詩蓓的女子50米蛙泳銅牌、及由她領軍的女子4X100米自由泳接力。

何詩蓓今日會再戰女子200米自由泳，另多名港將也會出戰，本文為大家持續更新港隊游泳賽績。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

【11:28】女子200米混合泳初賽，港將鄭渝游出2分19.09秒，總排名第9，僅僅未能進入決賽；16歲小將吳麗華的成績則為2分19.99秒，同樣不入決賽。

【11:03】男子100米蛙泳初賽，黃培燊在第3組游出1分02.48秒；趙浩俊則在第4組游出1分02.66秒，兩人都未能晉級。

【10:48】女子200米自由泳初賽第3組，作為亞洲紀錄保持者的何詩蓓，一開賽便領先，較接近她的只得日本隊的白井璃緒，最終她輕鬆地游出2分0.75秒，排小組首名，總成績第5位入決賽；同組港將何南慧則游出2分03.71秒，無緣決賽。

女子200米自由泳決賽今晚7:48上演。

【10:34】男子50米自由泳初賽，港將何甄陶在第6組出戰，游出22.07秒，獲得小組首名、總排名第2，晉身今晚7:42的決賽；同組的徐暐智游出23.32秒列小組第6。

杭州亞運：何甄陶進入男子50米自由泳決賽。（楊宇翹攝）

【10:20】女子50米背泳初賽，歐鎧淳在第3組以28.37秒獲小組第二名，總成績第4進入今晚7:36的決賽，黃筠陶則游出29.54秒，無緣決賽。

男子50米背泳初賽，劉紹宇在第2組以26.28秒排第5位；伍棹然游26.46秒，同排小組第5，兩人都未能打入決賽。

香港隊今屆亞運派出37名泳手參賽，名單如下：

男子：

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩



女子：

歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴

