杭洲亞運．足球｜港男足被烏茲別克反勝2：1　女足1球不敵緬甸

杭州亞運男足分組賽C組賽事，香港隊與烏茲別克「次回合」對決，港隊憑後衛李毅凱入球領先半場。惜下半場被烏茲別克6分鐘內連入兩球，暫時以1：2落後。



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香港因兩支同組對手退賽，整項賽事未展開前已肯定連續四屆晉級16強，但賽程上仍需跟勁旅烏茲別克交手兩次。雙方在「首回合」對決結果烏茲別克以1球小勝香港。今仗再碰頭，香港甫開賽即採取主動進攻。

港隊出場陣容



門將：19. 謝家榮

後衛：4. 李毅凱、5. 葉卓文、6. 胡晉銘、12. 周子謙

中場：7. 林樂勤、13. 簡嘉亨、17. 張憙延、20. 趙聡悟

前鋒：8. 黃皓雋、9. 安永佳



李毅凱（左二）為香港先開紀錄。（資料圖片／袁志浩攝）

開賽僅4分鐘，今屆3名「超齡球員」之一李毅凱接應黃皓雋左腳開出罰球傳送，禁區內衝頂出一記拋物線入球，助港隊領先1：0。其後黃皓雋一次單刀埋門，未有察覺禁區中間安永佳有空位下試射，被對方門將撲出。

之後港隊繼續有攻勢，李毅凱遠距離笠射及胡晉銘禁區外遠射均無功而還。半場港隊領先1球返回更衣室。

烏茲別克下半場連入兩球反勝。（資料圖片/袁志浩攝）

換邊後港隊作出3個調動，惟戰至52分鐘港隊禁區內犯規被罰12碼，不過烏茲別克球員主射宴客，烏軍未能把握機會追平。其後烏茲別克球員不斷向港隊後防進襲，但均被今仗擔任隊長的港隊門將謝家榮沒收。

至63分鐘，烏茲別克左路一次攻勢，達夫羅洛夫接應射成1：1。6分鐘後，烏茲別克藉查路列甸洛夫門前混戰建功反超前2：1。74分鐘簡嘉亨左路施射斜出，港隊未能追平。82分鐘，烏支別克隊長查路列甸洛夫禁區外施冷箭差點再下一城，皮球中柱彈出。

臨完場前，雙方在邊線爭持起衝突，港隊簡嘉亨與對方球員艾堅諾夫互有動作被紅牌離場。最終維持2：1比數，烏茲別克連升港隊兩場以C組首名出線16強，港隊則以次名晉級淘汰賽。

同一時間女足港隊亦有賽事，港隊下半場69分鐘失守下不敵緬甸。港女足連同上仗1：3不敵菲律賓後已錄兩連敗，排在E組榜末。

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