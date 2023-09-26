杭州亞運港隊游泳戰報｜何詩蓓爭100自金牌　港將今晚戰三項決賽

杭州亞運游泳賽事第三日，香港隊焦點賽事有何詩蓓出戰女子100米自由泳。何詩蓓在首兩日已先後奪得1金2銅，今日爭取個人第二面金牌。本文會為大家持續更新戰況。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

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【早上總結】何詩蓓、譚凱琳打入女子100米自由泳決賽，張心悅進入女子200米背泳決賽，香港男子接力隊亦打入男子4X100米混合泳接力決賽。

女子100自和200背外，張榮恩、衛恆恩在男子400米個人混合泳初賽，分別游4分26.74秒和4分38.24秒，未能進入決賽；郭俊希、何承燁在男子1500米自由泳慢決賽，前者游16分21.69秒，何游16:21.74秒，分別排第2及第3名。何南慧在女子400米自由泳初賽第二組，以4分23.68秒排第6；鄭渝4分25.27秒排第三組第6，兩人都未能晉級。

【12:00】男子4X100米混合泳接力，香港隊由關鵬、黃培燊、伍棹然、卓銘浩出賽，游出3分42.4秒， 進入決賽。

【11:30】女子200米背泳初賽，在第三組出戰的17歲港將張心悅，游出2分14.69秒，以總排名第6晉級，今晚7:46將出戰決賽。沈嘉穎則游出2分21.15秒，未能晉級。

【10:12】女子100自初賽，何詩蓓在第四組上陣，這位亞洲紀錄保持者（52.27秒）游出54.27秒排小組首名，順利以第一名進入決賽，同組的中國泳手楊浚瑄，則游出54.52秒緊隨其後。何詩蓓和譚凱琳雙雙晉級，決賽會在今晚7:30上演。

【10:08】今天打頭陣首項賽事便是女子100米自由泳初賽，第三組有港將譚凱琳，她造出時間為55.8秒，排小組第2，以第7名入決賽。日本泳將、上屆亞運奪金兼獲MVP的池江璃花子，最終沒有出賽。

香港隊今屆亞運派出37名泳手參賽，名單如下：

男子：

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩



女子：

歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴

