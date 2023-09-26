杭州亞運港隊游泳戰報｜何詩蓓譚凱琳晉100自決賽　今晚爭金

杭州亞運游泳賽事第三日，香港隊焦點賽事有何詩蓓出戰女子100米自由泳。何詩蓓在首兩日已先後奪得1金2銅，今日爭取個人第二面金牌。本文會為大家持續更新戰況。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

【10:12】女子100自初賽，何詩蓓在第四組上陣，這位亞洲紀錄保持者（52.27秒）游出54.27秒排小組首名，順利以第一名進入決賽，同組的中國泳手楊浚瑄，則游出54.52秒緊隨其後。何詩蓓和譚凱琳雙雙晉級，決賽會在今晚7:30上演。

【10:08】今天打頭陣首項賽事便是女子100米自由泳初賽，第三組有港將譚凱琳，她造出時間為55.8秒，排小組第2，以第7名入決賽。日本泳將、上屆亞運奪金兼獲MVP的池江璃花子，最終沒有出賽。

香港隊今屆亞運派出37名泳手參賽，名單如下：

男子：

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩



女子：

歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴

