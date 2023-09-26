杭州亞運港隊劍擊戰報｜女佩梁洛文晉16強　男重何瑋桁吳浩天出戰

杭州亞運劍擊，港隊首兩日已獲得1金3銅共4面獎牌第三日（26日）賽事有女子佩劍及男子重劍個人賽，梁洛文、歐倩瑩、何瑋桁及吳浩天出戰。



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【10:42】梁洛文在16強對尾崎世梨，大部份時間都領先，打到4：2後一度遭對手連取3分反先5：4，但梁洛文仍咬得住分數，在8：8後，她連取3分拉開到11：8，惟又遭追和12：12、再陷入12：14的境地，她追回一劍到13：14，惜最終遭對手以15：13擊敗，16強止步。

【9:58】女子佩劍小組賽，港將梁洛文獲2勝2負順利進入16強，將會對日本劍手尾﨑世梨；而歐倩瑩則得1勝4負，未能出線。

今屆亞運劍擊港隊戰績（截止9月25日）：

男子花劍：個人金牌（張家朗）、個人銅牌（蔡俊彥）

女子重劍：個人銅牌（江旻憓）

女子花劍：個人銅牌（陳諾思）

亞運劍擊賽程：

9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽

9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽

9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽

9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽