杭州亞運港隊劍擊戰報｜男重何瑋桁吳浩天入8強　距獎牌欠一步

杭州亞運劍擊，港隊首兩日已獲得1金3銅共4面獎牌第三日（26日）賽事有女子佩劍及男子重劍個人賽，梁洛文、歐倩瑩、何瑋桁及吳浩天出戰。



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杭州亞運港隊最新戰報

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【16:25】吳浩天在16強對約旦劍手Iyad Odeh，一度落後4：7，他連追4分反先至8：7，對手又追平8：8，吳浩天之後一直領先，在被追到13：12時順利把握關鍵分，以15：12鎖定勝局；何瑋桁對越南的NGUYEN Phuoc Den，未受太大考驗下領先至8：4，他進一步拉開至10：5、13：7，最後15：12獲勝，意味兩人都順利打入8強，若再晉一級便能獲得獎牌，倘獲獎牌，將是香港男子重劍史上首面亞運獎牌。

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吳浩天在8強的對手，是連續兩屆奪得亞錦賽金牌的日本劍手加納虹輝，他同時是2021年舉行的東京奧運男子重劍團體賽金牌成員之一。至於何瑋桁則會對菲律賓的Noelito Jr. Jose。

【14:34】男子重劍小組賽，吳浩天在小組賽6場全勝，何瑋桁則獲5勝1負，兩人分別以2號和4號種子身份直入16強。

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【10:42】梁洛文在16強對尾崎世梨，大部份時間都領先，打到4：2後一度遭對手連取3分反先5：4，但梁洛文仍咬得住分數，在8：8後，她連取3分拉開到11：8，惟又遭追和12：12、再陷入12：14的境地，她追回一劍到13：14，惜最終遭對手以15：13擊敗，16強止步。

梁洛文賽後表示，在領先到12：9時較為心急，「對手要求翻看影片時，被打窒了氣勢，我處理得不夠好，但不想說是經驗不足，我要逼自己突破。」她認為目前港隊與日本、韓國１１距離愈來愈近，「原本覺得有機會攞獎，對日本有針對性部署，策略都算成功只係自己末段把握得唔好，表現都算收貨。」她又稱個人賽壓力不太大，但團體賽反而較大壓力：「唔想累街坊，團體希望至少入4強，（港隊）種子排名不高，但我相信隊友。」

【9:58】女子佩劍小組賽，港將梁洛文獲2勝2負順利進入16強，將會對日本劍手尾﨑世梨；而歐倩瑩則得1勝4負，未能出線。

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今屆亞運劍擊港隊戰績（截止9月25日）：

男子花劍：個人賽金牌（張家朗）、個人賽銅牌（蔡俊彥）

女子重劍：個人賽銅牌（江旻憓）

女子花劍：個人賽銅牌（陳諾思）

亞運劍擊賽程：

9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽

9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽

9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽

9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽