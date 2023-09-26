杭州亞運港隊七人欖球｜女隊銅牌戰鬥泰國　男隊今晚6時爭金

杭州亞運男子七人欖球決賽，將於今日晚上6時5分舉行，由港隊對韓國。港隊在早上的準決賽以12：7加時絕殺宿敵日本，而韓國則以36：7擊敗中國晉級。

至於女子隊鬥泰國的銅牌戰，在下午4時50分舉行。

01體育記者袁志浩、林靄怡 杭州直擊



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杭州亞運港隊最新戰報

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男子七人欖球港隊今屆被列入A組，分組賽以40：7贏馬來西亞及43：5挫菲律賓，得小組首名晉級8強。他們在周一以42：5輕取中華台北，闖入4強。

今早面對宿敵日本，港隊半場落0：7，一度陷苦戰，但蔡紀駿在法定時間完結前達陣，加上韋兆新的附加踢，追成7：7。在加時，丹馬克達陣致勝，港隊以12：7擊敗日本。

港隊是上屆雅加達亞運的男子七人欖球冠軍，5年前的決賽以14：0擊敗日本奪標。

至於女子隊鬥泰國的銅牌戰，港隊快開罰球後，莊嘉欣率先達陣，球隊領先7：0。泰國之後差點達陣追平，幸球隊最終防守成功，保住領先優勢，進入半場休息。

下半場港隊繼續與泰國以快打快，莊嘉欣一次防守上的猶豫，泰國就達陣追至5：7。

男子隊名單：

禾獲特(Max WOODWARD)(隊長)、虎拿當尼(Alessandro NARDONI)、靴貝特(Liam HERBERT)、丹馬克(Max DENMARK)、高凡迪爾(Michael COVERDALE)、李卡度、韋兆新(Russell WEBB)、麥堅力(Alex McQUEEN)、 蔡紀駿(James CHRISTIE)、杜靴迪(Liam DOHERTY)、 史戴爾斯(Hugo STILES)、姚錦成

