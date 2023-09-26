杭州亞運直擊｜何瑋桁創香港男子重劍歷史　由自滿到自救終嚐成果

2023年9月26日，是港隊男子重劍值得記住的一天——港將何瑋桁在亞運個人賽過關斬將，殺入4強，雖然最終飲恨無緣決賽，仍然奪得銅牌，成為香港男重的首面亞洲獎牌。

猶記得去年11月，何瑋桁才終結兩年的本地賽獎盃荒，未料相隔不足一年，這名港將就踏上亞運的頒獎台。

失去過才懂珍惜，瑋桁經歷過低潮期後及時發奮，他笑言或許是上天對他努力的一個肯定。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



港隊首兩日在劍擊個人賽拿下1金3銅，來到第3日，男子重劍代表何瑋桁亦獲得一面銅牌，是他自己的第一、也是香港男子重劍隊史上首面亞運獎牌。

何瑋桁賽後認為自己表現未夠好，雖然在4強對古俣聖曾經領先，惟在比賽後段未能跟得上對手的節奏而落敗，難免感可惜。

何瑋桁在亞運會男子重劍個人賽獲得一面銅牌。（趙子晉攝）

然而10個月前，他大概不會有「打入亞運決賽」的期望——猶記得上一次訪問瑋桁是在去年11月的挑戰盃，當時他打破兩年的本地賽獎盃荒，不足一年後，同樣是4強，卻是杭州亞運的4強。這段期間，瑋桁洗心革面，不再「懶懶閒」，這塊亞運銅牌像是在告訴他：「你的努力沒有白費。」

何瑋桁曾經因為在青少年賽有好成績，容易自滿，活在自己的舒適圈，愈來愈懶散，有段時間甚至連教練的要求都不聽，結果劍擊成績一落千丈，連本地賽都無法打入前四，香港排名更一度跌出前十位，差點失落亞運資格。

何瑋桁出戰杭州亞運。（趙子晉攝）

本地排名逼使他面對現實，認清自己不可再繼續懶散，痛定思痛之下，他利用假期加操，才逐漸收窄與隊友的差距，直到現在，假期加操已成為過往活在舒適圈的他的日常。

雖然曾經歷低潮期，但何瑋桁坦言這個低谷刺激他發奮，最終對劍擊生涯有莫大幫助，亞運獎牌似乎肯定他近一年的努力，「今日做好自己，加上把握到靚線的機會，（獎牌）似乎是上天對我的肯定。」

何瑋桁成為香港男重史上首人，這面獎牌正好證明港隊男重的進步，「這獎牌證明我們與世界的距離又接近了，就像我上年跟日本劍手打，曾經大敗給對方，但今日我曾經領先過，『就算你贏我，都唔可以俾你贏得咁輕鬆！』」這塊獎牌對何瑋桁同樣別具意義，因為他未曾在大賽奪牌，今次是個很好的自我肯定。

何瑋桁與吳浩天分別打入4強及8強，對港隊團體賽的種子排名極有幫助，瑋桁亦希望為港隊再下一城，贏得團體獎牌。