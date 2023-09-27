杭州亞運劍擊戰報｜男花團體賽港隊晉4強鎖定獎牌　崔浩然成奇兵

杭州亞運劍擊個人賽周二（26日）結束，港隊共獲得1金4銅，團體賽在周三（27日）開始，首日便有重頭戲的男子花劍和女子重劍團體賽。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

男子花劍團體賽參賽名單：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子重劍團體賽參賽名單：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望

【11：27】蔡俊彥再上陣，即連取2分令港隊再領先，雖然對手曾追平，但蔡俊彥仍以20：17令港隊重獲優勢。

緊接上陣的由楊子加換成崔浩然，這位港隊的上屆亞運個人賽銀牌得主，在兩屆亞運間曾退役、後又回歸，一上道便連取3分，為港隊拉開分差至23：17，最終在1分未失之下，以25：17「交棒」予張家朗，他輕鬆再將分差擴至30：18。

最後一輪交鋒展開，崔浩然表現仍勇銳，打出5：2，香港隊以35：20遙遙領先；蔡俊彥被對手稍稍追回不少分數，但仍順利獲得5分，以40：29的大差距，讓最後「守尾門」的張家朗接手，最終港隊以45：34獲勝，進入中午12：00上演的4強，將與韓國隊爭入金牌戰。

【10：53】港隊在8強鬥新加坡，打頭陣是個人賽銅牌得主蔡俊彥，雖曾落後1：4，但他及時重拾節奏，連取4分到5：4「交棒」予張家朗，作為個人賽金牌得主的他同樣表現「手緊」，不斷與對手互以1分之差領先，到8：8才連取兩分鎖定勝局。第三回合由楊子加上陣，戰況仍然緊湊，楊子加領先14：13後不斷拉鋸，後遭對手連取兩分，港隊落後14：15。

香港男子花劍隊出戰杭州亞運團體賽：左起張家朗、楊子加、崔浩然、蔡俊彥。（林靄怡攝）

團體賽種子制度，以每個隊伍中參加個人賽的兩名劍手排名相加，數字越小、排名越前，因此男花港隊在張家朗奪金、蔡俊彥排第3之下，成為頭號種子，首圈輪空下直入8強，對手是新加坡，賽事在上午10:30展開。新加坡在較早前的16強以45：30淘汰印度晉級，由於賽事不設銅牌戰，意味港隊贏一場便會有獎牌。

若果港隊勝出，就會在準決賽面對中華台北及韓國的勝方，其中韓國隊料是港隊決賽前的最大對手；而另外兩大勁旅、應屆世界冠軍日本隊和亞軍中國隊則身處下線。

至於女子重劍隊則位列2號種子，頭號種子是包辦個人賽金、銀牌的韓國隊。港隊同樣直入8強，首戰對手是新加坡對泰國的勝方，比賽預計在下午2:30上演，同樣贏一場便會有獎牌。

今屆亞運劍擊港隊戰績（截止9月26日）：

男子花劍：個人賽金牌（張家朗）、個人賽銅牌（蔡俊彥）

女子重劍：個人賽銅牌（江旻憓）

女子花劍：個人賽銅牌（陳諾思）

男子重劍：個人賽銅牌（何瑋桁）

亞運劍擊賽程：

9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽（已結束）

9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽（已結束）

9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽（已結束）

9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽