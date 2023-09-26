杭州亞運．劍擊戰報｜團體賽展開 張家朗江旻憓再領男花女重爭牌
撰文：高詩琦
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杭州亞運劍擊個人賽周二（26日）結束，港隊共獲得1金4銅，團體賽在周三（27日）開始，首日便有重頭戲的男子花劍和女子重劍團體賽。
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男子花劍團體賽參賽名單：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加
女子重劍團體賽參賽名單：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望
團體賽種子制度，以每個隊伍中參加個人賽的兩名劍手排名相加，數字越小、排名越前，因此男花港隊在張家朗奪金、蔡俊彥排第3之下，成為頭號種子，首圈輪空下直入8強，對手是新加坡對印度的勝方，賽事在上午10:30展開。
同樣身處上線的韓國隊料是決賽前的最大對手；而另外兩大勁旅、應屆世界冠軍日本隊和亞軍中國隊則身處下線。
至於女子重劍隊則位列2號種子，頭號種子是包辦個人賽金、銀牌的韓國隊。港隊同樣直入8強，首戰對手是新加坡對泰國的勝方，比賽預計在下午2:30上演。。
今屆亞運劍擊港隊戰績（截止9月26日）：
男子花劍：個人賽金牌（張家朗）、個人賽銅牌（蔡俊彥）
女子重劍：個人賽銅牌（江旻憓）
女子花劍：個人賽銅牌（陳諾思）
男子重劍：個人賽銅牌（何瑋桁）
亞運劍擊賽程：
9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽（已結束）
9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽（已結束）
9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽（已結束）
9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽
9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽
9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽
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