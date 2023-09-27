英聯賽盃｜曼聯踢出今季最佳勝仗　岩拉伯特客串左閘獲讚有活力

曼聯在英格蘭聯賽盃第3圈踢出今季最大勝仗，主場以3：0贏水晶宮晉級。名宿加利尼維利認為，今仗是曼聯今季踢得好的一場比賽。

雖然曼聯收起拉舒福特及般奴費南迪斯兩大主力，但幾名副選活力十足，肯踢肯搏，表現不俗。傷癒復出的美臣蒙特策動了加拿祖開紀錄的入球，並開角球助攻卡斯米路頂成2：0。卡斯米路換邊後還長傳助攻馬迪爾，今仗入球及助攻各一，可說是表現最搶鏡的球員，至於岩拉伯特客串左閘，亦為曼聯中場提供更強的活力。



曼聯將拉舒福特、般奴費南迪斯、凱倫放在後備，由馬迪爾打單箭頭，加拿祖、美治比及法真度柏利斯迪從後支援。美臣蒙特傷癒復出，夥拍卡斯米路踢防中。岩拉伯特客申左閘，哈利馬古尼拍華拉尼踢中堅，達洛治出任右閘，奧拿拿繼續把守最後一關。

曼聯名宿加利尼維利在社交網站留言：「這是曼聯今季踢得最好的比賽。」

曼聯領隊坦赫格賽後說：「這是一個美好的晚上，我們踢得幾好，主導了球賽，正是我們追求的目標。」

「之前對般尼，我們在防守的表現有進步，到今場就到控球方面。雖然還有很多進步空間，但我們正在前進。」

對於岩拉伯特的表現，坦赫格說：「只要球隊有需要，他就會貢獻球隊，他就是一個這樣的球員。他為球隊提升能力，提供能量及活力。」

美臣蒙特今仗傷癒復出，半場被換走，坦赫格解釋：「他剛從傷病中康復，我們要慢慢提升他的狀態。若果操之過急，反而會不利，我們要盡力避免。我覺得他今場的表現好好。」

對於被打入「冷宮」的查頓辛祖，坦赫格拒絕回應：「我不會想談論一些無法候命上陣的球員。這是在於他的決定。」

據英國《天空體育》評分，卡斯米路獲得9分，為全隊最高分，岩拉伯特及達洛治就得8分，其餘正選都有7分。

岩拉伯特上場對般尼後備入替，今仗對水晶宮首次擔正，客串左閘，他說：「這是完美的晚上，我們踢得好，最重要的是3：0贏波。自孩童時代開始，我就為此而努力，整個人生也非常努力。很高興可以在這裏比賽，實在太美妙！」

岩拉伯特名為左閘，今場多次在中路防中位置出現。他說：「我告訴領隊，你需要我踢什麼位置就擺我落去，就算是門將也可以。今仗我踢左閘，但我在自由度上到中場。我喜歡觸球及用波。當然，我不是一位會貼住邊線踢的左閘，我會盡力為球隊提供額外的東西。」

「我還未到最佳狀態，這是正常的，因為有點受傷，我沒有一個完美的季前訓練。我在兩三個星期訓練得非常辛苦，希望盡快提升狀態。當我踢上比賽，我會變得更強更好，今場踢了一小時，希望之後會踢到更多時間。」

曼聯在周末英超巧合地又是主場對水晶宮。