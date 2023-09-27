杭州亞運．電競｜HOYTV撐港隊！官方Facebook及App全程無間斷直播

杭州亞運電競免費直播！

電子競技今屆杭州亞運首次成為正式項目，香港今年亦派出37人出戰7個分項，包括《傳說對決亞運版本》、《絕地求生 M 亞運版本》、《DOTA2》、《夢三國 2》、《英雄聯盟》、《FIFAOnline 4》和《街霸 V》。為撐起香港電競隊，HOY TV將一連九日直播多場電競賽事，以廣東話進行超過2000分鐘實時直播。



杭州亞運官方頻道不少電競賽事均未有直播，不過HOY TV Facebook 專頁會聯同 CGA Facebook及YouTube頻道，由即日至10月2日以廣東話旁述直播今屆亞運電競所有重點賽事，讓觀眾無間斷欣賞每場電競比賽，觀眾亦可於HOY APP隨時重溫精彩時刻！

今屆亞運，電子競技首次成為正式項目。（Getty Images）

電競項目於今屆亞運目前已戰至第4日，港隊雖然目前成績未算突出，但為了讓觀眾更投入賽事當中，齊齊支持港隊及欣賞其他重點精彩賽事，HOY TV安排了多位資深電競賽評人士於網上作廣東話賽事評述，包括: 老星、阿生、Vincent，人氣直播主持 HeiHei、BellaGor、資深遊戲選手Tse4、Saisak、廣東爆肥等等，一齊緊貼賽事刺激節奏，撐起港隊！

【未來賽程時間表】

《街霸 V》

9 月 27 日下午 14:00-14:30 (Losers’Bracket Round7 B03)

9 月 27 日下午 14:50-15:20 (Winners＇Bracket Final B03)

9 月 28 日下午 19:00-19:30 (Losers’Bracket Final B03)

9 月 28 日下午 19:50-20:20 (Final B03)

9 月 28 日下午 20:35-20:50 (街霸 V 頒獎禮)



街霸V對賽表（HOYTV）

《絕地求生 M 亞運版本》

9 月 30 日上午 09:00-12:00 (Semifinal B03)

10 月 1 日下午 19:00-21:45 (Final B04)

10 月 1 日下午 21:45-22:00 (絕地求生 M 亞運版本頒獎禮)



絕地求生M對賽表（HOYTV）

此外，《英雄聯盟》當然也是電競比賽的重中之重。雖然港隊日前已不敵強隊韓國出局，不過HOY TV及CGA仍會直播相關項目的淘汰賽賽事，中國與韓國將會在周四（28日）早上9時的四強戰提前上演巔峰對決，韓國著名選手李相赫（Faker）亦在今次陣容之中。

Faker會否率領韓國隊取得亞運金牌？（直播截圖）

《英雄聯盟》

9月28日上午 09:00-12:00（Semifinal B03，中國對韓國）

9月28日下午 14:00-17:00（Semifinal B03）

9月29日下午 14:00-17:00（Bronze Medal B03）

9月29日下午 19:00-21:45（Final B05）



直播連結：

HOY TV Facebook直播

CGA Youtube直播

杭州亞運重點電競賽事時間表（按圖放大）