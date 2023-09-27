美斯一家移居美國獨欠一成員　「遺棄」愛犬Hulk有原因︱足球熱話

美斯今季離開歐洲賽場，加盟碧咸旗下的國際邁亞密轉戰美職聯，攜同太太安東莉娜和3子移居美國，卻獨欠一個家庭成員——他的愛犬Hulk。

美斯早前在訪問中談到Hulk去向，說牠仍身在巴塞隆拿，並說出將愛犬遺下來的不得已原因。



美斯一家與愛犬Hulk感情深厚。（Instagram）

2016年1月，美斯在Instagram分享一張手抱小狗的照片，並寫上：「我的家庭新成員」，標示多謝太太安東莉娜，為他送上這份「漂亮的禮物」。

波爾多獒犬Hulk 2016年1月成為美斯一家新成員。（Instagram）

他將這頭波爾多獒犬命名為經典漫畫人物Hulk（綠巨人／變形俠醫），小狗一如其名快高長大，美斯和安東莉娜不時分享與Hulk合照，一家人形影不離，美斯不時陪伴Hulk散步，甚至跟他一起踢足球。

美斯搬家 Hulk仍在巴塞隆拿

今個夏天，美斯離開巴黎聖日耳門，轉投國際邁亞密，一家五口移居美國，卻獨欠Hulk身影。

美斯早前接受阿根廷笑匠Migue Granados訪問，Migue之後分享，他曾問起Hulk去向，「美斯告訴我：『他在巴塞隆拿，Hulk在那兒。他已經有點老了，所以我們將牠留在我們在巴塞隆拿的家中。』」

這個決定，看似無情，其實美斯是心痛下不得不作出的抉擇。Hulk已經接近8歲，身體狀況早已大不如前。事實上，自從美斯2021年離開巴塞，轉投巴黎聖日耳門後，過去兩年他和安東莉娜均沒有再分享Hulk的新照片，就算他受傷回西班牙治療期間也是如此。

美斯告訴Migue Granados，Hulk的健康狀況已經差到接近要接受「安樂死」階段，考慮到跨越洲份搬家會對牠帶來巨大壓力，因此才忍痛把Hulk留在巴塞隆拿老家。