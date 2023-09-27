杭州亞運．足球｜港足鬥巴勒斯坦爭入8強　下半場安永佳開紀錄

杭州亞運男足16強賽事，香港隊周三（27日）晚上面對巴勒斯坦，如晉級8強將會硬撼伊朗。



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較早前同線另一場比賽，伊朗率先以2：0擊敗泰國躋身8強，將會面對今仗香港或巴勒斯坦的勝方。香港隊比賽場地，經常播放粵語流行曲，今晚比賽場地蕭山體育中心體育場，亦有播放《Monica》及《相依為命》。今場賽事對手巴勒斯坦可謂人腳不整，後備席包括兩名後備門將，一共只得5人可用。

杭州亞運：香港隊男足前鋒安永佳上半場有幾次起腳射門機會。（袁志浩攝）

甫開賽港隊即取得角球，門將手槌打出後，今仗復任正選的潘沛軒一勝逗射笠向對方龍門無功而還。戰至3分鐘對方球員阿納斯禁區外放冷箭，皮球笠過港隊門將謝家榮手頂中楣彈出。16分鐘，潘沛軒埋門近射被擋出，不過助理裁判舉旗示意越位。

杭州亞運：香港隊男足門將謝家榮續有好表現，上半場屢救險球。（袁志浩攝）

其後雙方互有攻守，體力型的巴勒斯坦踢法硬朗形勢稍稍佔優，不過由於後備缺人亦不敢太冒進。40分鐘，巴勒斯坦球員蘇邁達起腳遠射，柱邊出界。42分鐘巴勒斯坦再次遠射，今次被港隊門將謝家榮救出。補時階段，謝家榮再救一球，之後安永佳亦有攻門機會惜無功而還，雙方互無紀錄返回更衣室。

下半場開波兩分鐘，港隊左路攻勢傳中，潘沛軒門將漏踢，安永佳中路無人看管下射破對手，港隊領先1球。

港隊出場陣容



門將：19. 謝家榮

後衛：3. 阿歷斯祖、4. 李毅凱、22. 曾以行、10. 孫銘謙

中場：6. 胡晉銘、14. 余在言、16. 林衍廷、17. 張憙延

前鋒：9. 安永佳、11. 潘沛軒



後備：1. 伍瑋謙、18. 龐焯熙、2. 陳凱柏、5. 葉卓文、7. 林樂勤、8. 黃皓雋、12. 周子謙、15. 劉家喬、20. 趙聡悟、21. 鄭進泓



杭州亞運：香港隊男足16強賽事惡鬥巴勒斯坦。（袁志浩攝）

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分組賽階段，香港因兩支同組對手退賽，整項賽事未展開前已肯定連續四屆晉級16強，但賽程上仍需跟勁旅烏茲別克交手兩次，結果港隊分別以0：1及1：2不敵烏茲別克，僅以次名晉級16強。