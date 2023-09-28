杭州亞運．劍擊戰報｜男子佩劍晉團體8強不敵伊朗 女花稍後上陣
撰文：高詩琦
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杭州亞運劍擊團體賽周四（28日），上演男子佩劍及女子花劍團體賽，香港隊繼續爭取延續今屆每個比賽日都有牌落袋的走勢。
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男子佩劍團體賽參賽名單：何思朗、陳樂熹、羅浩天、周頌羲
女子重劍團體賽參賽名單：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄
【10：32】男子佩劍隊8強出局
港隊面對勁旅伊朗，首場羅浩天上陣時落後3：5，直到他在第二輪交手再次上陣，單場打出8：3令港隊在大分反超20：18，之後陳樂熹和何思朗再接手拉開比分到30：25，惟到陳樂熹再上陣時遭對手連環搶分，單場4：10落敗、港隊亦遭伊朗反超34：35，最終羅浩天和何思朗也未能再力挽狂瀾，港隊終以39：45不敵伊朗，8強止步。
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【09：32】男子佩劍隊晉身8強
早上先上演男子佩劍團體賽，香港隊由何思朗、陳樂熹及羅浩天正選上陣，何思朗首場即5：1領先，之後陳樂熹和羅浩天兩棒都保住優勢到15：10。何思朗成為今仗港隊主要的搶分點，在陳樂熹打出一節5：3後，他在第5場以5：1再拉開分差到11分，大分領先25：14，其後即使港隊比分遭稍稍追近，羅浩天和何思朗最後仍順利完成勝仗，港隊以45：31擊敗對手，進入8強，將會10時鬥伊朗爭入4強。
今屆亞運劍擊港隊戰績（截止9月27日）：
男子花劍：個人賽金牌（張家朗）、個人賽銅牌（蔡俊彥）、團體賽銅牌
女子重劍：個人賽銅牌（江旻憓）、團體賽銀牌
女子花劍：個人賽銅牌（陳諾思）
男子重劍：個人賽銅牌（何瑋桁）