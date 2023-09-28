杭州亞運直擊｜李思穎楊倩玉麥迪遜賽摘銀　錯失三個衝分點成關鍵

李思穎/楊倩玉今天在場地單車館出戰女子麥迪遜賽決賽，矢志衝金，她們在十二個衝分點中，有六次均以首名衝刺，然而當中有三個衝分點未能取分，分數雙計的關鍵最後一圈，她們只以第二名衝刺，一直領先的日本則衝第一，最終兩人與金牌緣慳一面，港隊連續兩屆以銀牌完成麥迪遜賽。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



李思穎及楊倩玉昨日憑女子團體追逐賽先奪一銅，今日轉戰女子麥迪遜賽，經過頭五個衝刺圈，兩人在第一、三、五個衝刺圈均衝得5分，第二個衝刺圈則取得1分，以16分緊守第二位，日本排第一。

賽事進入後半程，第八及第九個衝刺圈，港隊均以首名衝刺，取得10分，累積26分，將與第一位日本的距離收窄至7分。第十個衝刺圈，港隊再次以第一名衝刺，取得5分，反觀日本第三名衝刺，只取2分，港隊累積31分，追至落後4分。

李思（葉詩敏攝）

賽事只剩12個圈，即最後兩個衝刺點。準備進入第十一個衝刺圈時，李思穎發揮強勁衝刺能力，可惜最後關頭被日本隊後上，只以第二名衝刺，日本隊累積40分，香港隊34分。最後一個衝刺圈，分數雙計，李思穎咬緊牙關，然而未能首名過關，只以第二名衝刺，反觀日本首名衝過終點，最終日本以50分奪冠，港隊以40分摘銀。