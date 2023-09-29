美職早霸王｜美斯加盟後變地頭龍　撐國際邁亞密主場破「城」

上周說過，國際邁亞密能否取勝，美斯有否披甲實屬關鍵；上周美職邁亞密作客奧蘭多城，美斯及另兩名前巴塞老將都沒有上陣，結果只能以1：1握手言和。今周邁亞密回到主場迎擊近況不俗紐約城，是不是還是這個格局？



之前在國際賽期返國勤王，加上周中要面對FC多倫多，美斯舟居勞頓下，上周聯賽與巴斯基斯及佐迪艾巴齊齊倦勤；當然，也因為周中要應付美職聯賽盃決賽面對侯斯頓戴拿模的大戰，爭奪另一項盃賽錦標；因此美斯今周對紐約城會否上陣，還屬未知之數。

上周美職邁亞密作客奧蘭多城，美斯及另兩名前巴塞老將都沒有上陣，結果只能以1：1握手言和。（美聯社）

不過，美斯7月中來投後，國際邁亞密接連取勝，眾將也信心大增，近7場聯賽只輸過一場；如果單計主場，也取得2勝1和共入7球，並保持兩場不失球的佳績；因此今場就算美斯今場缺陣，相信邁亞密取勝的機會依然較高。

邁亞密雖然仍以29戰32分排東岸尾二，但其實他們落後可踢季後賽的第9位，亦即今仗對手紐約城，只有5分差距，而且還有少踢兩場的優勢，因此這場「6分波」實在不容有失，球隊戰意不成疑問。

假如美斯真的缺陣，那便要看另一阿根廷鋒將費利亞斯的表現；這名年僅21歲的射手，也是今夏才轉投邁亞密，但上陣7次已有3球進帳，絕對是美斯以外的危險人物。

年僅21歲的另一阿根廷鋒將費利亞斯今夏才加盟國際邁亞密，但上陣7次已有3球進帳，絕對是美斯以外的危險人物。（美聯社）

紐約城近況不俗，近5場取得3勝2和，但這些戰果都在主場獲得；他們作客的成績卻慘不忍睹，今季只嘗一勝，近兩場作客亦悉數落敗。

紐約城近況不俗，近5場取得3勝2和，但他們作客的成績卻慘不忍睹，今季只嘗一勝。（美聯社）

兩軍對賽往績以紐約城佔優，近8次交手贏了7次，但現在邁亞密有美斯壓陣，所以看近況更重要；邁亞密主場出色而紐約城作客差勁，今場沒理由不捧主勝吧。