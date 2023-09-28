杭州亞運．圍棋︱中國棋王柯潔爆冷失金　許皓鋐連挫三大高手封王

杭州亞運圍棋男子個人賽決賽，金牌大熱「中國棋王」柯潔遭中華台北22歲新星許皓鋐擊敗，失落金牌。今屆賽事柯潔狀態大勇，許皓鋐名氣亦遠遠不及對手，加上這場金牌戰局面峰迴路轉，立即成為網上熱話。



杭州亞運圍棋男子個人賽決賽，金牌大熱「中國棋王」柯潔（左）遭中華台北22歲新星許皓鋐（右）擊敗，失落金牌。（中華台北奧委會）

這場決賽戰情峰迴路轉，拿白子的柯潔，開局形勢不及黑子的許皓鋐，勝出率一度跌至1%。經驗豐富的柯潔中盤在對殺中扭轉局面，逐漸拿回優勢。可是在收官階段，柯潔犯下失誤，未能守住優勢，失落金牌。

26歲的中國圍棋九段棋士柯潔成名已久，2015年當他17歲時首次贏得世界冠軍並直升九段，2017年他大戰人工智能AlphaGo，即使以0：3落敗，但這場大戰令他名氣更響。2020年柯潔反勝韓國的申真諝，贏得第8個世界冠軍，成為中國圍棋歷來最年輕8冠王。

杭州亞運圍棋男子個人賽決賽，金牌大熱「中國棋王」柯潔意外敗陣。（新華社）

享負盛名的柯潔今屆亞運直指金牌而來，他的狀態上佳，由小組賽到準決賽8戰全勝，晉級決賽。他的最大對手被公認為「韓國棋王」申真諝，柯潔賽前曾指，申真諝是奪金最大對手，但他的目標不變，「一定要為中國拿下個人和團體兩金」。

杭州亞運圍棋男子個人賽決賽，許皓鋐為中華台北贏得歷來首面圍棋金牌。（中華台北奧委會）

可是中華台北九段棋士許皓鋐愈戰愈勇，這位在台灣贏盡榮譽的棋壇新貴，先後在8強和4強擊敗韓國兩大高手。圍棋沒有官方世界排名，根據Go Ratings網站的非官方世界排名，韓國的申真諝、朴廷桓分列世界排名頭兩位，僅排35位的許皓鋐先在8強以半目力壓朴廷桓晉級，4強再度以半目之差爆冷擊敗有「申工智能」稱號的申真諝。

金牌戰面對世界第三高手柯潔，戰局峰迴路轉之下，許皓鋐在官子階段逆轉成功，為中華台北贏得歷來首面圍棋金牌。

柯潔爆冷落敗，震撼網絡，「柯潔銀牌」旋即成為微博熱門搜尋。賽後柯潔被各大傳媒包圍訪問，一臉失落的他直言「特別難受」，失去勢在必得的金牌，覺得很遺憾，他大讚對手許皓鋐「下得非常好」，自言亦曾經有機會，可是因犯錯失金，他向支持者說對不起，「真的很抱歉，讓大家造成困擾，真的很抱歉」。