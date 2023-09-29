杭州亞運劍擊戰報｜男重港隊8強激戰不忘患病隊友　女佩16強出局

杭州亞運劍擊周五（29日）煞科日，上演女子佩劍及男子重劍團體賽，已獲1金1銀6銅的香港劍擊隊，爭取每日都有獎牌。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

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【14：55】男子重劍團體賽，香港隊以2號種子身份上陣，由個人賽銅牌得主何瑋桁、吳浩天和方凱申正選，對世界排名稍高一位、排23的烏茲別克。今場比賽，港將特別帶同亞運前夕因病退出的隊友周澤軒此前在比賽中使用的頭罩，將之放在後備席，示意周澤軒仍與隊友一起出賽；周澤軒賽前一日亦在Instagram限時動態發文，放上與隊友的合照，寫道：「我的夢之隊，明天加油！」

【10：23】面對應屆世錦賽銅牌、有今屆亞運個人金牌尹智秀在陣的韓國，港隊首4場後大比數落後至9：20，但第5場上陣的朱詠翹打出一節10：5為港隊追近分差至19：25，惟其後又被韓國逐步拉開，到第7場後分差已超過10分，香港落後24：35，最後韓國以45：25獲勝，香港隊8強止步。

【09：30】女子佩劍團體賽首先上演，港隊先在16強鬥孟加拉，由薛雅齊、朱詠翹、梁洛文、歐倩瑩在未受考驗下，45：17輕鬆擊敗對手，進入8強鬥世界排名第2的韓國。

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今屆亞運劍擊港隊戰績（截止9月28日）：

男子花劍：個人賽金牌（張家朗）、個人賽銅牌（蔡俊彥）、團體賽銅牌

女子重劍：個人賽銅牌（江旻憓）、團體賽銀牌

女子花劍：個人賽銅牌（陳諾思）、團體賽銅牌

男子重劍：個人賽銅牌（何瑋桁）