杭州亞運直擊｜壁球女團4強險勝印度　殺入決賽力爭衛冕

香港壁球隊自1998曼谷亞運起，每屆均有獎牌落袋，五年前雅加達亞運更狂掃兩金兩銀，成為大贏家。然而去屆金牌陣容來到今年只剩女隊的何子樂、李嘉兒、以及男隊的梁子軒，眾人今天分別出戰男、女子團體4強，力爭決賽席位。

女團賽事上午11時展開，港隊險勝印度場數2：1，率先殺入女團決賽。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



今屆港隊女團成員包括亞洲錦標賽冠軍陳善鈺、李嘉兒、何子樂及湯芷穎。4強面對印度，陳善鈺打頭陣以11：6、11：7及11：3輕取坦薇康納，暫時場數領先1：0。

第二場何子樂對約沙娜奇納帕，第一局先勝11：7，但第二局何子樂以7：11落敗，被追成局數1：1。關鍵的第三局，何子樂沉着應戰，險勝11：9，只要再贏第四局，港隊便能殺入決賽，但第四局何子樂輸6：11，雙方以第五局決勝。第五局何子樂一領落後1：4，雖然曾經追至5：5，但最終以8：11告負，輸局數2：3。印度追成場數1：1。

第三場生死戰，李嘉兒對阿娜哈特辛格。李嘉兒以11：8先下一城，第二局再贏11：8，只要再贏一局，港隊便能晉級決賽。第三局李嘉兒得勢不饒人，最終勝12：10，港隊以場數2：1擊敗印度，殺入決賽。

至於4強另一戰線，由馬來西亞大戰韓國，賽事下午1點半舉行。