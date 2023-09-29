杭州亞運．游泳｜港隊晉女子4X100混決賽　中國遭DQ張雨霏7金夢碎

杭州亞運游泳項目周五（29日）煞科，早上港隊在兩個項目游入決賽，當中女子4X100混合泳接力，在中國隊遭取消資格下，以第4名打入決賽，相信屆時港隊會變陣爭獎牌。



男子200米背泳，關鵬以2分02.58秒第7名游入今晚7時56分的決賽；女子4X100混合泳接力，港隊由張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅出戰，合力游出4分08.34秒，由於中國在最後一棒交接時搶跳遭取消資格，港隊排在日本、韓國和新加坡之後以第4名入決賽。相信到晚上9時04分展開的決賽，港隊會變陣出擊，屆時何詩蓓、歐鎧淳等有望上陣再爭獎牌。

中國泳手張雨霏今屆本來以7面金牌為目標，惟4X100混接遭DQ，令她最多只能獲6面金牌，她已有5金在手，今晚的女子50米蝶泳決賽會爭第6金。

杭州亞運：關鵬打入男子200米背泳決賽。（林靄怡攝）

女子50米蝶泳初賽，譚凱琳及簡綽桐在第二組出戰，簡綽桐游出27.23秒，譚凱琳游27.5秒，兩人總成績分別排11及12，未能打入決賽。緊接的男子50米蛙泳，吳欣鍵以28.71秒獲總排名第10、方嘉羽則排13（28.94秒），兩人都未能入決賽。

早上的女子800米自由泳慢組，聶芷彥游出9分0.74秒、莫思騏9分10.91秒，分別排在第3及第4名。男子200米蝶泳初賽，林昭光在第一組游2分04.09秒排第4、劉健希在第二組游2分02.96秒排第4，未入決賽。