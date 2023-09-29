杭州亞運直擊｜吳家祺出戰男子跳馬決賽　第7名完成賽事

石偉雄放棄杭州亞運轉戰世界錦標賽爭奪巴黎奧運資格，令香港體操隊由吳家祺獨撐跳馬大局，今天他出戰男子跳馬決賽，在八名選手中最後一人出場。本文持續更新體操戰況。

01體育記者楊宇翹 杭州直擊



吳家祺和隊友詹文軒在杭州亞運開幕翌日出戰資格賽，吳家祺以兩跳難度系數分別為5.6分及5.2分的動作應戰，跳出14.566分及14.349分，兩跳平均14.349分，排名第3晉級今日決賽。詹文軒則預賽出局。

吳家祺。（港協暨奧委會）

吳家祺。（港協暨奧委會）

今日決賽，吳家祺在八名選手中最後一個出場。在頭四名選手完成賽事後，伊朗的邁赫迪奧爾法提以14.783分排名第一，韓國及泰國選手緊隨其後。日本的谷川航是金牌大熱，兩跳動作的難度系數為6.0及5.6，第一跳他的完成分達9.266分，取得15.266的高分數，第二跳為14.766分，兩跳平均得15.016分，一舉超越伊朗選手，進佔第一位。

連同吳家祺在內，比賽只剩下三人。越南的鄭海康第一跳只得13.2分，第二跳14.233分，兩跳平均13.716分，敬陪末席。馬來西亞的艾米穆罕默德沙鲁勒「尾二」出場，第一跳14.533分，第二跳14.400分，兩跳平均14.466分，壓過韓國選手排名第三，這代表着吳家祺只要高過14.466分，就肯定殺入三甲。

吳家祺壓軸，第一跳難度系數5.6，得14.200分，第二跳難度系數5.2，得13.400分，兩跳平均13.800分，排名第7。最終日本的谷川航奪得金牌，伊朗及馬來西亞選手分奪銀銅。