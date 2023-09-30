杭州亞運直擊｜壁球女團決賽火併馬來西亞　湯芷穎先勝第一場

香港隊今日（30日）第一個衝金點，是下午1時展開的壁球女子團體決賽，將火併宿敵馬來西亞。

港隊是去屆亞運女團金牌得主，但當屆主將歐詠芝已經退役，今年換上亞錦賽個人冠軍陳善鈺伙拍何子樂、湯芷穎和李嘉兒，力爭衛冕。

湯芷穎打頭陣，首場以局數3：2險勝Rachel Arnold，港隊領先場數1：0。本文持續更新港隊戰況。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



港隊去年曾於亞洲團體錦標賽決賽擊敗馬來西亞封后，但於世界錦標賽8強又不敵這支老對手。兩軍今日再遇，港隊以老將湯芷穎打頭陣，面對馬來西亞的Rachel Arnold，以7：11先失首局。湯芷穎第二局力追，Rahcel Arnold多次示意湯芷穎阻止其去路，令她無法擊球，球證只在10：7一分判予Rachel Arnold，但無阻湯芷穎以11：7取得這局，追成局數1：1。

決賽對馬來西亞，湯芷穎打頭陣。（袁志浩攝）

壁球女團賽事每場5局3勝，採3場2勝制。第三局，Rachel Arnold開局以5：2領先，湯芷穎沉着應戰一舉反超前6：5，但Rachel Arnold多次打線路調動湯芷穎令其失位，湯芷穎以8：11落敗，落後局數1：2。

第四局，雙方展開激戰，Rachel Arnold落後4：5時，再次向球證示意湯芷穎阻擋其去路，但未獲判分。此時湯芷穎進一步拉開距離，領先9：6，雖然Rachel Arnold追至8：9，但湯芷穎未有自亂陣腳，以11：8追回局數2：2，雙方以第五局決勝。

湯芷穎於第一場與Rachel Arnold激戰。（袁志浩攝）

湯芷穎於第一場與Rachel Arnold激戰。（袁志浩攝）

第五局，湯芷穎與Rachel Arnold分數梅花間竹，湯芷穎稍稍領先5：4進入中局。之後湯芷穎拉開優勢至9：4，Rachel Arnold沒有言棄再取兩分，但湯芷穎最終勝11：6，協助港隊先取第一場比賽。

第二場賽事由何子樂對Sivasangari Subramaniam，後者今年曾在亞洲錦標賽決賽不敵港將陳善鈺。開局初段，何子樂陷於劣勢落後1：5，之後更被對手拉開至2：8。雖然何子樂追至5：8，但對手再輕鬆取分，何子樂以5：11落敗。