印度100米短跑只得一人上線　田徑大賽變捉迷藏　全在逃避一件事

印度德里邦田徑錦標賽慘變鬧劇，百米飛人大戰，8條賽道竟只得一人上線，孤獨地完成賽事，成為網上熱話。

事實上，那場比賽只是這次賽事的冰山一角。大部分項目只剩下半數跑手，不少晉身三甲的選手均沒有出席頒獎禮，有障礙賽選手在衝線後繼續跑……他們都在逃避同一件事——藥檢。



印度德里邦田徑錦標賽慘變鬧劇，百米飛人大戰，8條賽道竟只得一人上線。（Indian Express）

印度德里邦田徑錦標賽最後一天賽事，比賽場館頓變選手和禁檢官員之間的捉迷藏遊戲。那天之前，一條場館男洗手間內滿佈注射禁藥針筒的影片流出。影片拍攝之處，包括3個洗手盤、尿兜、以至地面每個角落，都可看到大量使用後的針筒和禁藥包裝，畫面非常誇張。

國家反禁藥機構（NADA）官員隨即在翌日突擊到場，一眾選手收到消息後雞飛狗走，《印度快報》（Indian Express）報道，賽事參賽人數即時減半。

印度德里邦田徑錦標賽期間，一條場館男洗手間內滿佈注射禁藥針筒的影片流出。（影片截圖）

百米飛人決賽是最誇張的賽事，場上8條線道，只有20歲的古馬（Lalit Kumar）孤零零一人上場，未開跑他已知道自己將會首名衝線。路透社報道，其餘7名參賽者分別以抽筋或肌肉痛為由退賽，主辦賽事機構認為，逃避藥檢才是真正原因。

德里田徑協會秘書美達（Sandeep Mehta）指出，「個別選手退賽，可以理解，但當7個跑手同時退賽，你就知道事情有可疑。」

「骯髒運動之中唯一誠實跑手」

古馬獨自出戰100米決賽的影片在網上瘋傳，並獲讚揚為「骯髒運動之中唯一誠實跑手」，古馬贏得冠軍，賽後卻不開心，今次是他首次出戰成人組賽事：「我原本很期待跟最佳跑手作賽，但沒有一個到場。」他感言，「每個人都害怕要藥檢，身為運動員，我覺得深受傷害及失望。」當地一位資深賽事官員直指，這是他主管賽事30多年來首次看到100米項目只得一位跑手參加，「藥檢官員一到，參賽人數即時減少一半。」

德里田徑協會稱，即使古馬是決賽唯一參賽者，他們仍決定向對方頒發獎牌和證書。美達說，「他在初賽跟其他選手比賽，對手決賽前消失不是他的錯。我們相信不給他獎牌和證書會是錯誤，他很快會收到。」

《印度快報》引述當地一位田徑資深教練稱，「徑賽我們有8位選手入決賽，但只有3、4人到場，而這是國家級的比賽。在一項青年組障礙賽，一個女孩衝線後仍繼續跑，藥檢官員要追着她拿（尿液）樣本。」U20男子100米決賽亦只得3人上場，U16男子鏈球決賽同樣只剩下一人參加。

德里田徑協會會長約書亞（Sunny Joshua）承認，「部分選手沒有出席頒獎禮領取獎牌」，引發更多禁藥疑雲，「也有人在賽前失蹤，他們全部也應該接受NADA藥檢，我們會將逃避藥檢運動員的資料分享予他們（NADA）。」他更指，「假如他們的違反禁藥規定，我們會禁止他們在德里作賽，並建議印度田徑協會也這樣做。」

印度田徑界禁藥問題嚴重，英國《每日電訊報》指單在今年已有45個選手因服禁藥遭停賽。根據世界反禁藥組織（WADA）今年5月刊登的報告，印度在違反禁藥方面全球僅次俄羅斯，排名第二。

古馬獨戰100米決賽影片：