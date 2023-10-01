英超｜利物浦2人領紅兼尾段擺烏龍　作客1比2不敵熱刺

英超周六（9月30日）尾場，利物浦作客熱刺，客隊有兩名球員被逐的情況下，更因為祖爾馬迪普（Joel Matip）在下半場補時階段擺烏龍，最終以1比2落敗。



熱刺上仗在北倫敦打吡與阿仙奴打和，利物浦則主場以3比1擊敗韋斯咸，兩隊開賽前都保持聯賽不敗。

利物浦在上半場中段就需要十人應戰，中場居迪斯鍾斯（Curtis Jones）在26分鐘侵犯熱刺中場比蘇馬（Yves Bissouma），球證原本出示黃牌警告，但經VAR複檢後，決定改發紅牌，是利物浦今季聯賽第三次有球員被逐離場。

英超：孫興慜為熱刺打開紀錄，亦是他今季第六個聯賽入球。（Reuters）

少踢一人的利物浦在33分鐘憑路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）一度攻破熱刺大門，但被判越位在先，更於35分鐘先失守。今季表現活躍的英格蘭中場占士麥迪臣（James Maddison）妙傳李察利臣（Richarlison），再橫傳孫興慜門前撞入，熱刺以一比零領先。

英超：祖達半場入替受傷的加普，不但無法取得入球，更因為兩黃一紅提早離場，令利物浦下半場9人應戰。（Reuters）

利物浦在上半場補時階段追平， 加普（Cody Gakpo）在熱刺禁區內接應雲迪積克（van Dijk）頭鎚助攻射入，追成1比1平手。但這名入球功臣入球後受傷，半場被換出，由迪奧高祖達（Diogo Jota）入替。

祖達入替後不但沒有建樹，更短時間內連領兩面黃牌被逐，導致利物浦被迫9人應戰。熱刺雖然有踢多兩人的優勢，但都要等到下半場補時6分鐘憑馬迪普的擺烏龍才鎖定2比1勝局，全取三分，亦打破對方今季不敗之身。

英超：利物浦在9人應對的劣勢下，原本有機會守和熱刺，但中堅祖爾馬迪普在完場前一刻將熱刺的傳中球撞入自己龍門，令球隊以1比2飲恨敗走倫敦。（Reuters）

賽後熱刺以17分升上第二位，以一分落後同日作客敗走狼隊的曼城，並與阿仙奴繼續保持不敗；利物浦則以16分排第四。