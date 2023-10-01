杭州亞運．足球｜中韓8強戰場面墟冚　戴偉浚正選　李剛仁列後備

杭州亞運男子足球8強周日（1日）上演矚目大戰，由中國U23主場迎戰韓國U23。這場賽事雖是8強，但氣氛明顯比連日其他任何一場亞運足球賽都更緊張，賽事預計有逾5萬人入場，開賽前數小時已十分墟冚。

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01體育記者 趙子晉杭州直擊



今場「中韓大戰」十分矚目，雖是8強而非爭牌之戰，但對中國隊來說韓國隊是一向的宿敵，而且國慶日在主場也不希望輸波；有不少球星壓陣的韓國隊，最大目標當然是爭取三連霸、達成免除至少18個月義務兵役的目標。而且中韓在任何賽事交手都能引起話題，這場8強賽可說是亞運全日焦點之一。

記者在賽前4小時已由亞運村出發，乘搭大會安排的穿梭巴士前往比賽場地黃龍體育中心體育場，人龍中自然都是中國和韓國的記者，未到開車時間已塞滿了一架車，提早出發。到達球場，傳媒入場也再一次排長龍，場地共有90個攝影位置，記者提前兩個半小時到達，已是第50多人成功登記。

賽前，中、韓媒體都對這場比賽有不少報道，韓國媒體不住在文章標題指國足是「功夫足球」、重提雙方上次交手有多名球員受傷，亦指出韓國即使在牌面佔優，但場內一面倒支持中國的主場聲勢和「沒有VAR」都會成為難關；中國媒體則指，國足能進入8強已達到目標，對韓國這「大山」只求盡力踢一場，《新浪體育》便寫道：「狹路相逢勇者勝」。

杭州亞運男子8強：中國對韓國，戴偉浚熱身。（趙子晉攝）

賽前一個半小時，大會公布兩軍正選，中國隊在高天意和蔣聖龍停賽之下，繼續由港人熟悉的戴偉浚擔正，門將韓佳奇，另外是劉洋、朱辰傑、黃嘉輝、王振澳、阿布拉汗、汪海健、陶強龍、張威和譚龍。

韓國隊陣中的頭號球星、巴黎聖日耳門翼鋒李剛仁則先列後備，效力德甲史特加的鄭優營也沒有正選，十一人中最「大名」的便是去年在卡塔爾世界盃取得入球、巴塞隆拿青訓白昇浩，他亦是隊長，其餘正選球員包括李光淵、黄渽元、朴鎮燮、洪鉉錫、曹永旭、高瑛晙、李韓汎、宋旼奎、安在俊和朴規現。

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