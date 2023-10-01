杭州亞運．足球｜國足0：2不敵韓國8強出局　李剛仁後備輕抒腳頭

杭州亞運男子足球8強周日（1日）上演矚目大戰，由中國U23主場迎戰韓國U23。這場賽事雖是8強，但氣氛明顯比連日其他任何一場亞運足球賽都更緊張，賽事預計有逾5萬人入場，開賽前數小時已十分墟冚。

惟一面倒的戰況之下，國足最終0：2不敵韓國隊，8強止步。

01體育記者 趙子晉杭州直擊



今場「中韓大戰」十分矚目，雖是8強而非爭牌之戰，但對中國隊來說韓國隊是一向的宿敵，而且國慶日在主場也不希望輸波；有不少球星壓陣的韓國隊，最大目標當然是爭取三連霸、達成免除至少18個月義務兵役的目標。而且中韓在任何賽事交手都能引起話題，這場8強賽可說是亞運全日焦點之一。

記者在賽前4小時已由亞運村出發，乘搭大會安排的穿梭巴士前往比賽場地黃龍體育中心體育場，人龍中自然都是中國和韓國的記者，未到開車時間已塞滿了一架車，提早出發。到達球場，傳媒入場也再一次排長龍，場地共有90個攝影位置，記者提前兩個半小時到達，已是第50多人成功登記。

賽前，中、韓媒體都對這場比賽有不少報道，韓國媒體不住在文章標題指國足是「功夫足球」、重提雙方上次交手有多名球員受傷，亦指出韓國即使在牌面佔優，但場內一面倒支持中國的主場聲勢和「沒有VAR」都會成為難關；中國媒體則指，國足能進入8強已達到目標，對韓國這「大山」只求盡力踢一場，《新浪體育》便寫道：「狹路相逢勇者勝」。

杭州亞運男子8強：中國對韓國，戴偉浚熱身。（趙子晉攝）

賽前一個半小時，大會公布兩軍正選，中國隊在高天意和蔣聖龍停賽之下，繼續由港人熟悉的戴偉浚擔正，門將韓佳奇，另外是劉洋、朱辰傑、黃嘉輝、王振澳、阿布拉汗、汪海健、陶強龍、張威和譚龍。

韓國隊陣中的頭號球星、巴黎聖日耳門翼鋒李剛仁則先列後備，效力德甲史特加的鄭優營也沒有正選，十一人中最「大名」的便是去年在卡塔爾世界盃取得入球、巴塞隆拿青訓白昇浩，他亦是隊長，其餘正選球員包括李光淵、黄渽元、朴鎮燮、洪鉉錫、曹永旭、高瑛晙、李韓汎、宋旼奎、安在俊和朴規現。

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開賽初段雙方都踢得較謹慎，韓國獲更多控球，6分鐘中國後場一次傳失，讓高瑛晙有射門機會但高出；緊接曹永旭頭槌掠柱而出。韓國隊攻勢集中在左路，數次高速擺脫國足守衛落底，皮球輾轉落在禁區頂的曹永旭腳下，他射門被韓佳奇接實。

18分鐘，韓國在禁區頂右側獲得罰球，洪鉉錫直射彎入近柱，韓國領先1：0。22分鐘，韓國幾乎又入一球，但韓佳奇將對手頭槌勉強托出楣頂。24分鐘，國足首次攻入對手禁區附近，並搏到第一個角球，惟未能轉化成有效攻勢。30分鐘，中國隊獲射門機會，戴偉浚禁區頂射地波斜出。

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35分鐘韓國隊再入一球，曹永旭右路橫傳，皮球在國足兩名後衛間穿過、門前再一名後衛「大漏」、加上門將韓佳奇瞓身也未能觸到皮球，結果尾柱的宋旼圭門前撞入，將比數擴至2：0。半場前，國足收起曾傷停一段時間的隊長朱辰傑，換入何宇鵬。完半場前中國隊一次反擊令韓國門前混亂，一次頭槌中柱彈出，成為國足上半場最接近入球的一次。

換邊後戰況沒有太大改變，韓國隊雖然在63分鐘換入鄭優營、李剛仁和嚴相元，但在領先兩球之下沒有特別施加壓力，中國隊也反擊乏力，戰況膠着之下，現場有觀眾在70分鐘左右已開始離場。74分鐘鄭優營禁區頂快腳一射被韓佳奇輔出，84分鐘，國足終獲得下半場第一記射門但被封到。補時階段，李剛仁右路犄角位罰球直射角度太正被接實，兩隊沒有再增添紀錄，最終韓國以2：0順利打入4強，將會與烏茲別克爭入決賽。