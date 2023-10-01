杭州亞運．足球｜香港鬥伊朗爭入4強　陣容僅1變動黃皓雋復任正選

杭州亞運男足8強賽事，香港隊在周日（1日）晚上7時半於8強硬撼伊朗。港隊在陣容上與上仗比較僅有一個調動，由黃皓雋取代林衍廷，其餘人腳均與上場挫巴勒斯坦一樣。（HoyTV 76台周日晚上7時30分直播）

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



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港隊出場陣容



門將：19. 謝家榮

後衛：3. 阿歷斯祖、4. 李毅凱、22. 曾以行、10. 孫銘謙

中場：6. 胡晉銘、14. 余在言、8. 黃皓雋、17. 張憙延

前鋒：9. 安永佳、11. 潘沛軒



後備：1. 伍瑋謙、18. 龐焯熙、2. 陳凱柏、5. 葉卓文、7. 林樂勤、12. 周子謙、15. 劉家喬、16. 林衍廷、20. 趙聡悟、21. 鄭進泓

停賽：13. 簡嘉亨



港足今晚將在上城體育中心體育場出戰，現場播放歌單別出心裁，播出了近年港足主場賽事經常播放的周國賢名曲《黃金入球》。今仗勝方將會在4強遇上日本與朝鮮的勝方，後兩者比賽與港伊之戰同時上演。

杭州亞運：香港隊男足前鋒安永佳上半場有幾次起腳射門機會。（袁志浩攝）

香港與伊朗歷來在不同層面的國際賽事碰頭8次均全敗，雙方最近一次對碰是今年9月初U23亞洲盃外圍賽，最終香港於中立場以0：3落敗。不過，陣中超齡球員、上仗對巴勒斯坦一錘定音的安永佳，兩年前在2022世界盃外圍賽曾替大港腳上陣時曾攻入伊朗一球，相住今仗志切重溫舊。

杭州亞運：香港隊男足門將謝家榮續有好表現，上半場屢救險球。（袁志浩攝）

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港足上仗勇挫巴勒斯坦躋身8強，已追平男足參加亞運的史上最佳紀錄，以往港足只曾在1958年打入過8強；同時亦自2002年亞運改制，由兩圈分組賽改至僅一輪分組賽及只容許以U23應戰後的最佳成績。

杭州亞運男足16強：港隊前鋒安永佳入波後開心慶祝。（袁志浩攝）

杭州亞運：香港隊男足16強賽事惡鬥巴勒斯坦。（袁志浩攝）

自2002年改制要以U23出戰後，港隊首次晉身亞運男足8強，若計以往全部以「香港」名義參賽紀錄，對上一次殺入亞運最後8強，要數到1958年的第三屆亞運。當屆香港隊半準決賽不敵印度止步，同屆另一支由不少香港球員組成的「中華民國」（現中華台北）則最終奪冠。

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較早前的分組賽階段，香港因兩支同組對手退賽，整項賽事未展開前已肯定連續四屆晉級16強，但賽程上仍需跟勁旅烏茲別克交手兩次，結果港隊分別以0：1及1：2不敵烏茲別克，僅以次名晉級16強。