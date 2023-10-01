杭州亞運10月1總結｜港隊添1金1銅列第8　高球許龍一封王團體季軍

撰文：陳智深
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杭州亞運2023第8天（10月1日），香港隊增添1金1銅。高爾夫球的許龍一奪得今屆第六金，他同時與隊友黑純一、張雄熙及許城鋒摘下男子團體銅牌。
晚上，香港足球隊掀起高潮，在8強以1：0戰勝伊朗，歷史性殺入4強。暫時獎牌數字，港隊共奪6金15銀19銅，共40面獎牌，距離上屆8金18銀20銅共46面的總獎牌數，只剩6面。

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許龍一為香港創出歷史，在男子個人賽擊敗擊國勁敵，奪得金牌，是港隊今屆第六金。他同時與隊加黑純一 、許城鋒及張雄熙摘下團體銅牌。亞運高爾夫球賽共有4日賽事，經過首三個賽日後，許龍一以低24桿的192桿排首位，到周日的煞科戰，許龍一的第1洞便打出小鳥，惟在第6洞的柏忌，讓後上之勢凌厲的韓國球手張裕彬一度追至只餘一桿，他在首五洞打出了3隻小鳥；不過許龍一緊接在第7及第8洞都打出小鳥，重新將分差拉開至3分。

到第10洞，許龍一打出平標準桿的5桿，然而張裕彬再獲小鳥，再一次追近至兩桿。意外的是，張裕彬在第11和13洞都打出柏忌，排名跌出三甲；而另一韓將任成宰則迎頭趕上，在10、12和14洞都獲小鳥之下，以低25桿暫排第二位，許龍一在第14洞後保持低27桿續排第一。任成宰在17洞打出小鳥追近，許龍一則平標準桿，領先差距在最後一洞前只餘一桿。

最後的第18洞，任成宰以標準桿完成，意味許龍一只要打到標準桿便能獲金牌，最終他順利完成，以總成績低27桿的261分奪金，成為港隊今屆第6面金牌。任成宰262分獲銀牌，中華台北的洪健堯以264分獲銅牌。（了解更多：22歲許龍一奪金　再領港隊獲團體銅牌創歷史

男子團體賽方面，港隊與泰國隊的爭持非常激烈，多次互換位置，在計算4位球手許龍一、黑純一、張雄熙和伍城鋒的總成績下，以低50桿排第三，獲得銅牌；而韓國則獲金牌、泰國銀牌。

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香港隊在亞運會高爾夫球項目從未獲得過獎牌，今次許龍一奪金、並在男子團體賽獲銅牌，一口氣創造了兩項香港高球歷史；加上許龍一今年3月成為香港首位亞洲巡迴賽冠軍，意味這位年僅22歲的港將，短短7個月便譜寫了三項紀錄。（了解更多：許龍一的神奇2023年　22歲新星希望香港高球被看見

【杭州直擊】香港田徑隊僅派出一名女將出戰200米賽事，17歲短跑新星李紫桃今早初賽亮相。（林靄怡攝）

女子200米預賽第一組，大會鏡頭轉向第8線的李紫桃，螢幕上的她一貫靦腆地微笑，「沒想過會影我，可能是鏡頭剛好掃過，主要影中國、高水平選手，有一刻讓我在鏡頭出現，好驚喜」。24.89秒，與其U20青年紀錄相差0.62秒，初戰亞運的她稍放下了青年賽事的獎牌壓力，盡情享受大賽氣氛和舞台。（了解更多：17歲李紫桃200米失利　初戰亞運盡情享受：不真實

【杭州直擊】首登亞運舞台的她終以24.89秒列小組第5。（林靄怡攝）
杭州亞運：男足8強戰，香港隊出戰伊朗。（袁志浩攝）

杭州亞運男足8強賽事，香港隊在硬撼伊朗，憑藉潘沛軒下半場開賽入波，港隊成功淘汰伊朗殺入4強，創出史上最佳戰績。港足挺進4強，對手會是同一時間挫敗朝鮮的日本。（了解更多：港足殺入4強創史上最佳成績　潘沛軒射破伊朗大門

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杭州亞運：男足8強戰，香港隊潘沛軒先開紀錄。（袁志浩攝）

獎牌榜中韓日穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至132金72銀39銅共243面獎牌在榜首領放。韓國則以30金35銀60銅總數共125面獎牌，反壓日本重返第二位，日本則取得29金41銀42銅共112面獎牌排跌落第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲40面獎牌）
6金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳　金
七人欖球　香港隊　男子組　金
高爾夫球　許龍一　男子個人賽　金
15銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
游泳　何詩蓓　女子50米自由泳　銀
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　銀
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL　銀
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船　銀
劍擊　江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望　女子重劍團體　銀
單車　李思穎、楊倩玉　女子麥迪遜賽　銀
單車　梁嘉儒　男子全能賽　銀
單車　李思穎　女子全能賽　銀
馬術　蕭頴瑩　盛裝舞步個人賽　銀
壁球　陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒　女子團體　銀
電競　陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林　《夢三國2》　銀　
19銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人　銅
劍擊　張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然　男子花劍團體　銅
劍擊　陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名　女子花劍團體　銅
劍擊　何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯　男子重劍團體　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳　女子4X100米自由泳接力　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐　女子4X100米混合接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅
七人欖球　香港隊　女子組　銅
馬術　陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　銅
帆船　Akira Sakai、Russell Aylsworth　男子49人級　銅
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　銅
單車　李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅
壁球　梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙　男子團體賽　銅
高爾夫球　許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒　男子團體賽　銅

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