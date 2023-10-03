$1入戲院睇亞運男足四強港隊鬥日本　HOY TV更改新聞時間遷就直播

香港足球代表隊晉級杭州亞運男子足球四強，創造歷史，香港足總在10月4號（星期三）晚將會在銅鑼灣英皇戲院舉行睇波活動，邀請球迷一起入場觀看港足對日本的四強賽，齊齊為港足打氣！



杭州亞運．足球｜香港隊4強對日本：電視直播、賽制及球員介紹

亞運八強，港足以1：0氣走伊朗，歷史性殺入亞運四強。（袁志浩攝）

球迷今（3日）晚6點正起，可以到英皇戲院網站購票，每張門票象徵式收費港幣1元，數量有限，售完即止！每位入場人士可獲爆谷一份，現場買飲品半價。

開售4分鐘，座位表已經是這樣。（網站截圖）

香港足總睇波活動詳情：

日期：10月4日（星期三）

時間：晚上6時正開賽，下午5時30分開放入場

地點：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場；地址: 銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場13樓）

門票價格：港幣1元

開售時間：10月3日晚上6時

HOY TV更改新聞報道時間遷就足球直播

如果不想出街湊熱鬧，安坐家中也可以收看HOY TV的免費直播。HOY 77台將於10月4日下午5時55分起，全程直播亞運男子足球四強中國香港對日本賽事，而原定晚上6時30分播映的新聞報導將調動至晚上10點15分，為市民送上無間斷四強戰。

這場港足對日本的亞運四強旁述陣容將有資深評述員李德能、劉健基、劉舜文坐陣，更請來一代名將李健和、現役港腳劉學銘擔任嘉賓旁述。

而同日另一場亞運四強賽韓國對烏茲別克，將安排於HOY 76台晚上7時55分起全程直播；此外，香港大球場同日上演的亞冠盃傑志對獅城水手賽事，亦會於HOY App一台晚上8時起全程直播。上述所有賽事均設有廣東話足球評述。

10月4日晚三線足球賽節目時間表：

【77台HOY TV】杭州亞運男子足球四強準決賽 中國香港對日本：下午5時55分起

【76台HKIBC 香港國際財經台】杭州亞運男子足球四強準決賽 韓國對烏茲別克：晚上7時55分起

【HOY App一台】亞洲聯賽冠軍盃F組賽事 傑志對獅城水手：晚上8時起