杭州亞運・直擊｜彈網港將跳出個人最佳　面對「魔鬼」專注自己

彈網（彈床）鬥高、難、準、美、穩，兩名首戰亞運的體操港將李冠緯和賴舜禧，以完成一套動作內的十個動作為目標，「彈網最重要是完成十彈，不然跳得多犀利都無用」，賴舜禧說。

在場的中國隊是「魔鬼級」對手；看到對方的高難度空中翻轉周數、接近完美的姿態，非全職運動員的兩位港將即使「包尾」，由始至終也只為做好一件事，專注做好自己。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



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19歲的賴舜禧首戰亞運，坦言熾熱氣氛有點緊張。（葉詩敏攝）

港隊首次派出彈網代表參戰亞運，李冠緯和賴舜禧周二（3日）在資格賽亮相，每人有兩套動作的機會，取最高分的一套動作為資格賽成績，爭取入決賽。最終李冠緯與賴舜禧分別以50.17分和49.3分，在十人中列最後兩位，無緣決賽。

李冠緯完成十個動作，坦言滿意發揮，「沒有遺憾」。（葉詩敏攝）

25歲的李冠緯約8年前開始接觸彈網，在亞運會氣氛下難免有點緊張，「在那麼大的場館比賽，發揮已經好好，完成全部動作，技術分都滿意，沒什麼遺憾，自己做到最好已很足夠」。選手登場時的燈光、音樂和電子屏幕介紹，讓他尋回初心，「記得2018年第二次比賽，代表香港參加俄羅斯世錦賽，好記得入場奏歌一刻，好震撼，對當時一個一星期練一日的彈網愛好者來說，個場景是沒想過的一件事。今日來到這裏，很多觀眾和歡呼聲，又會播歌什麼的，令我想起剛剛出去比賽的感覺」。

李冠緯第一位上場並完成十彈，取得個人最佳分數。（葉詩敏攝）

19歲同為學生的賴舜禧在資格賽敬陪末席，有過世錦賽經驗的他獲選入亞運名單感榮幸，「有機會參加好開心，雖然最尾完成，但我們分數已經是個人最佳成績，這是很好的經驗，無論幾大型比賽都穩住發揮」。

中國隊以「王者」姿態登場，實力超班。（葉詩敏攝）

中國隊派出兩名選手參加，日本亦佔兩席，兩國以體操王者姿勢登場，在騰空高度和難度已可見實力超班。面對強者，兩名港將沒有因此而受影響，一心專注做好十個動作，賴舜禧說：「彈網最重要是完成十彈（動作），跳得幾犀利都好，完成不到十彈都沒用，訓練時成日做到一半就走下來，好開心我們今天都完成到兩套」。

「見到中國咁勁都專注做好自己」，賴說。看着「王者」中國隊，驚嘆之外亦是現實的衝擊。兩人是兼職運動員，一星期練4日、每節2小時，「辛苦一定辛苦，讀書、工作，個人散晒仲練習，但鍾意就會習慣」，李冠緯說。

李冠緯（左）與賴舜禧是兼職運動員，面對中國隊高牆專注做好自己。（葉詩敏攝）

這是二人在疫情後的首個大賽，老對手又已進化到另一層次，李冠緯笑言：「中國隊，他們是『魔鬼』，特別是難度和執行，所有可以得分的項目都接近完美，好好奇為什麼可以那麼犀利」。會以他們為目標嗎？「望住啲魔鬼，我哋就唯有望住啲魔鬼」，他說罷與賴舜禧相視而笑。

「最主要是他們真的練得多，我們一星期練8個鐘，他們是一日練8個鐘。我們看他們是『魔鬼』，其實他們對自己都好『魔鬼』，背後付出了好多、好多努力」，李冠緯說。

中國隊嚴浪宇在決賽以59.85分奪金。（葉詩敏攝）

「中日兩個國家都好犀利，看17、18分難度分就知，個難度是幾何級上去」，二人深明「魔鬼」是日積月累的努力所煉成，非全職訓練的二人着眼突破自己，「獎牌好難講得出，先爭取入決賽圈，再挑戰個人最佳成績。」李冠緯說。賴舜禧則冀能加大難度，「今日看到幾個兩周後空翻、幾個三周轉體，目標有他們一半就夠」。他們放眼明年5月的亞錦賽，冀能再突破最佳成績。