杭州亞運直擊｜香港男足4強出戰日本　半場落後1球　戰況不落下風

香港隊在亞運男子足球賽歷史性打入4強，今日傍晚6點將會跟日本爭取決賽席位。港隊有上仗入球功臣潘沛軒停賽，由林樂勤復任正選。日本方面收起了8名主力球員，包括今暫時入球最多、效力筑波大學的内野航太郎。

上半場23分鐘，日本一次死球攻勢，港隊孫銘謙解圍有撻Q之嫌，皮球落在日本球員鮎川俊腳下，無人看管下射破謝家榮十指關，港隊先落後。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



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杭州亞運：男足4強戰，香港隊出戰日本爭奪決賽席位。（林靄怡攝）

港隊上半場4分鐘，由胡晉銘在邊線施「手榴彈」戰術擲界外球入日本禁區，余在言中路控球強行推進，皮球在日本球員解圍後落在禁區外的張憙延腳下，張左腳施射斜出，港隊完成第一腳射門。

杭州亞運：男足4強戰，港隊前鋒安永佳與日本隊長馬場晴也爭頂。（林靄怡攝）

日本雖然進行一定程度輪換，不過開賽後以控球在腳為主，多數圍住港隊禁區外橫傳尋找機會。港隊維持上兩場高紀律及組織力的佈防，與日本接戰下來未落下風。11分鐘港隊再有界外球攻勢，亞歷斯祖截得皮球作遠射省中日本球員取得角球。港隊踢了10分鐘後，未算縮得太後，仍然有一定球員在前場進攻及逼搶。13分鐘張憙延再次試射，被日本門將藤田和輝接實。

杭州亞運：男足4強戰，再度串演後衛的孫銘謙，解圍欠運下遭日本球員射入。（林靄怡攝）

17分鐘，日本右路進攻傳中，港隊李毅凱解圍，其後日本日野翔太禁區頂再射門未能命中。兩分鐘後，鮎川俊在港隊禁內引球施射被謝家榮沒收。20分鐘，港隊余在言趁日本角球攻勢無功而還後搶得皮球打突擊，惜傳給黃皓雋之時越位在先。

杭州亞運：男足4強戰，港隊門將謝家榮被日本隊先射破十指關。（林靄怡攝）

23分鐘，日本左路開罰球入港隊禁區，孫銘謙解圍撻Q後皮球落在日本前鋒鮎川俊腳下，無人看管下射破謝家榮十指關，日本領先1：0。

30分鐘日本隊禁邊外犯手球，港隊取得罰球。安永佳施射省中人牆彈出，張憙延再左路傳中，門前混戰一輪港隊胡晉銘未能射入。1分鐘後港隊不斷向前逼搶日本隊一直後傳，至門將藤田和輝腳下橫傳﹐差點被港隊黃皓雋執雞。

杭州亞運：男足4強戰，港隊安永佳主射罰球省中人牆。（林靄怡攝）

杭州亞運：男足4強戰，香港隊教練安達臣場邊指揮非常肉緊。（林靄怡攝）

港隊打入杭州亞運男足4強後，已引來港人「撲飛」北上觀戰，希望在4強或獎牌戰親身到現場見證港隊再創歷史。有球迷決定上杭州賭運氣，但最終仍要撲空。（了解更多：香港球迷趕赴杭州入場支持 盼港隊重演09年東亞運奇蹟）

港隊出場陣容



門將：19. 謝家榮

後衛：3. 阿歷斯祖、4. 李毅凱、22. 曾以行、10. 孫銘謙

中場：14 余在言、6 胡晉銘、8 黃皓雋

前鋒：17 張憙延、9 安永佳、7 林樂勤



後備：1. 伍瑋謙、18. 龐焯熙、2. 陳凱柏、5. 葉卓文、7. 林樂勤、12. 周子謙、15. 劉家喬、16. 林衍廷、20. 趙聡悟、21. 鄭進泓

停賽：11. 潘沛軒、13. 簡嘉亨



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日本方面，收起了8名主力球員，包括今暫時入球最多、效力筑波大學的内野航太郎。

日本正選陣容：

1. 藤田和輝；5. 馬場晴也、7. 今野息吹、21. 根本健太、22. 關根大輝；14. 小見洋太、15. 谷內田哲平、16. 山內翔、17. 日野翔太；20. 角昂志郎、9. 鯰川俊



亞運男足賽事資料：

4強賽：10月4日

傍晚6：00 香港 對 日本 （蕭山體育中心體育場） - HOY TV 77台直播

晚上8：00 韓國 對 烏茲別克 （黃龍體育中心） - HOY TV 76台直播

獎牌戰：10月7日

下午4：00 銅牌戰（上城體育中心）- 直播資訊待定

晚上8：00 金牌戰 （黃龍體育中心）- 直播資訊待定

蕭山體育中心體育場現場下午時份已開始多人。（袁志浩攝）

港足的晉級之路：

分組賽身處C組的香港隊，同組兩支對手敍利亞和阿富汗都在賽前宣布退出，令小組只餘下香港和烏茲別克兩隊，變相未踢已先出線，賽會終安排兩隊交手兩次，決出首名和次名，港隊兩戰分別以0：1和1：2不敵勁旅烏茲別克，次名出線。

分組賽（C組）：香港兩戰0：1、1：2不敵烏茲別克，次名出線

16強：香港1：0擊敗巴勒斯坦

8強：香港1：0擊敗伊朗

杭州亞運：男足4強戰，香港出戰日本。（林靄怡攝）

香港隊球員名單：

守門員：伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）



後衛：李毅凱*（標準流浪）、曾以行（香港U23）、周子謙（港會）、陳凱柏（冠忠南區）、林樂勤、葉卓文（北區）、亞歷斯祖（大埔）



中場：林衍廷（標準流浪）、黃皓雋、余在言（東方）、鄭進泓（香港U23）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘*（理文）



前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳*（廣西平果哈嘹）、劉家喬（香港U23）、簡嘉亨（港會）、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）



*為外卡（超齡）球員



港隊起用3名超齡球員，包括在中甲聯賽落班、大受內地球迷歡迎的前鋒安永佳，標準流浪後衛李毅凱，和理文中場胡晉銘。

杭州亞運：男足8強戰，香港隊潘沛軒入球後與隊友與隊友慶祝。（袁志浩攝）

除三人外，其他24歲以下球員中，有5位1999年出生的球員，其餘大多是2001年或之後出生的球員，年紀最小的是2006年出生的周子謙；適齡球員中，也有不少最近有入選成年隊（大港腳），包括表現大勇的門將謝家榮、對伊朗入球的前鋒潘沛軒、張憙延和孫銘謙。除了安永佳之外，其餘球員目前都在港超聯落班。

今仗簡嘉亨和潘沛軒都因累積黃牌而要停賽。

杭州亞運：港足在男子足球賽殺入4強。（資料圖片／袁志浩攝）

日本隊監督大岩剛對日本傳媒表示，港隊是「圍繞着超齡球員、而其他選手極度拼命地作戰的球隊」，並指出港足在對伊朗一戰時雖然身陷劣勢，「仍然成功制勝」，認為香港隊在名氣而言或許遜於伊朗，「但絕對不是一支可以輕視的對手。」

杭州亞運男足：潘沛軒累積滿黃牌，4強需停賽。

日本隊球員名單：

門將：藤田和輝（栃木SC）、小畑裕馬（仙台維加泰）、山田大樹（岡山綠雉）



後衛：山﨑大地（廣島三箭）、奧田勇斗（桃山學院大學）、今野息吹（法政大學）、馬場晴也（北海道札幌岡薩多）、吉田真那斗（鹿屋體育大學）、關根大輝（拓殖大學）、根本健太（流通經濟大學）



中場：松村優太（鹿島鹿角）、松岡大起（Grêmio Novorizontino）、佐藤惠允（雲達不來梅）、重見柾斗（福岡大學）、谷內田哲平（京都不死鳥）、山內翔（筑波大學）、西川潤（鳥栖砂岩）、小見洋太（新潟天鵝）、角昂志郎（筑波大學）、日野翔太（拓殖大學）



前鋒：鮎川峻（大分三神）、内野航太郎（筑波大學）



杭州亞運男足：日本隊陣中有不少是大學足球員，但日本的大學球員大都已是日職球會的特別指定選手、也已內定在畢業後加盟。（杭州亞運）

日本隊並沒有起用超齡球員，為了準備巴黎奧運，今屆亞運以2001年及2002年出生的球員為主，年紀最小的一位內野航太郎則是2004年出生。雖然當中有9位球員是效力大學聯賽，但日本的大學足球員其實有很多已是日職球會的球員——亞運陣容中除了後衛根本健太，其餘8位都透過日本足協與日職合作的「特別指定選手」制度，成為日職球會的「特別指定選手」，合資格在本土職業賽事上陣，當中大多數都是日職球會的「契約內定選手」，已落實在2024或2025年畢業後，便會正式成為所屬球會的全職球員。

杭州亞運．足球｜認識香港隊的對手日本 不是最強陣容仍難應付

日本隊為上屆亞運的銀牌得主，雖然並非派出U23梯隊中的一線球員，但他們上屆也能在決賽與有孫興慜、黃喜燦、金玟哉等壓陣的韓國踢到加時才落敗，戰力不容小覷。

日本前鋒内野航太郎暫列隊內入球最多的一位，出戰4場共入3球。（杭州亞運）

U23級別賽事交手紀錄：

在U23層面的賽事，香港近年較少與日本碰頭——上一次在U23層級的賽事碰頭，是2021年時的U23亞洲盃資格賽，當時香港以0：4吞敗，這場賽事之後，一度爆出部份港將在完成比賽後涉醉酒鬧事及違反當地防疫規例。再上一次，就是2013年東亞運男足賽事，當時兩軍戰成0：0。

港隊上一次在U23賽事對日本入球，正是2009年東亞運金牌戰，當時香港隊半場落後一球，由陳肇麒入球扳平，再踢到互射十二碼勝出，成為膾炙人口的東亞運金牌戰。

若計算梯隊賽事，港足上一次攻破日本大門，是1999年6月的悉尼奧運會外圍賽小組賽，港隊在主場1：4不敵日本，正是由現役亞運港腳、對伊朗破門的潘沛軒之父潘文俊入球。

香港隊和日本隊在U23賽事交手，最經典的一次是2009年東亞運男足金牌戰。（康文署）

其他相關資料：

1. 港足在擊敗伊朗後闖入4強，是香港足球代表隊在亞運史上的最佳成績

2. 香港足球代表隊上一次在成年賽事擊敗日本，要數到1975年的默迪卡盃，當時港隊以2：0獲勝。上一次對日本不敗，則是2000年賀歲盃，當時港隊在主場0：0賽和日本隊。

3. 以成年隊計算，港隊上一次在日本身上取得入球，是1998年的皇朝盃，當時賽事在日本舉行，港足由譚拔士入球，最終以1：5大敗。之後7次交手，港隊都未能在日本身上取得入球。

4. 中華民國在1954和1958年曾兩度奪得亞運會男足金牌，當時均是以香港球員班底應戰

5. 亞運男足史上奪冠最多次的是韓國隊，曾5度奪金；韓國隊亦是最近兩屆的金牌，今次力爭三連霸。