歐聯｜PSG排奇陣四箭齊發麥巴比啞火　紐卡素高效進攻主場大勝

紐卡素在聖占士公園20年來首次歐聯奏凱，送給球迷一場淋漓盡致的大勝，以4：1大炒法甲豪門巴黎聖日耳門。紐卡素今場以效率制勝，雖然僅得31%控球，但製造到13次埋門，多達8次中目標，兩項射門數據皆比PSG優勝。PSG今場「擺大個頭」以4-2-4陣式強攻，但效果未如理想，基利安麥巴比在中路表現平淡，連一腳中目標射門也沒有。



現任球評家的前英格蘭國腳里奧費迪南認為PSG輕敵，他說：「或者PSG低估了紐卡素的實力，但在戰術上，你在這樣的大舞台一定要做得對，否則就會自吃苦果。他們的陣式是4-2-4，令到他們中場薄弱。」

PSG左閘的盧卡斯靴南迪斯賽後談到4-2-4陣式，他說：「這是教練的選擇，我們想向對方後防施壓。有時，這種做法有效，有時就沒有，而今場就是後者。不過我們會繼續努力，盡快反彈。」

PSG教練安歷基說：「這些比賽對教練十分艱難！我認為我們的開局態度十分好，對紐卡素的逼搶應付得宜，奧士文尼迪比利很早就有機會。老實講，我覺得這個比數並不公平，即使我恭賀紐卡素，因為他們踢得好好，但我還是覺得4：1的比數對我們太殘酷。」

PSG上半場已落後0：2，但安歷基換邊後拒絕變陣，仍堅持4-2-4。他解釋：「我覺得（這套陣式）會比較好，我仍然是這樣想的。」