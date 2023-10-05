杭州亞運直擊｜香港單車隊無緣男子公路賽獎牌　1金3銀2銅落幕

隨着男子個人公路賽舉舉行，杭州亞運單車賽事今日煞科，港隊以梁峻榮、高肇蔚、劉允祐和梁嘉儒合作出戰，力爭在最後一項增添獎牌。



男子個人公路賽可說是香港單車隊的「傳統」，昔日「亞洲車神」黃金寶在陣，港隊在1998曼谷亞運、2006多哈亞運及2010廣州亞運，均由黃金寶稱霸這個項目。即使黃金寶退役，梁峻榮亦曾於2014年奪得個人公路賽銅牌，到了上屆雅加達亞運，港隊終在這個項目「斷纜」。

港隊重整旗鼓，今屆派出老將梁峻榮和高肇蔚，以及場地全能賽銀牌梁嘉儒與個人公路計時賽銅牌劉允祐出戰。今屆男子個人公路賽賽道全長210公里，以爬坡為主，其中有一座海拔342米的大山，是整條賽道的最高點。

杭州亞運男子個人公路賽：高肇蔚（左起）、梁嘉儒、梁峻榮、劉允祐。（港協暨奧委會）

賽事今早10點開賽。比賽接近過半，哈薩克、日本及中國等5名車手形成領先小組，領先主車群約1分鐘，港隊眾將留守主車群。車手即將進入最嚴峻的爬坡路段，海拔最高點位於賽道的134.1公里，預計一眾車手將在爬坡路段發動攻勢。

踩了114公里，主車群形勢有變，梁嘉儒與韓國、伊朗、印尼及泰國車手突圍，形成5人的第二集團，梁峻榮、劉允祐及高肇蔚則留守主車群。車手完成125公里，這段路需由海拔約150米爬坡到約220米，再經歷兩次小幅度落斜和爬坡，就上342米的大山。

在領先小組的哈薩克車手盧申高此時獨自領騎，領先小組拉散，盧申高的隊友後來趕上，兩名哈薩克車手領先，日本的39歲老將新城幸也守在次席單打獨鬥，原先的第二集團因而變第三集團，部分主車群車手趕上，梁嘉儒繼續留守於這個小組。主車群則變成第四集團。

杭州亞運男子個人公路賽：高肇蔚、梁嘉儒、梁峻榮、劉允祐。（港協暨奧委會）

比賽剩68公里，兩名哈薩克車手爬完大山落斜，繼續領先。主車群開始加速，企圖追上第三集團。進入最後60公里，第三集團部分車手加速，蒙古車手薩音巴亞爾追上獨自騎行的新城幸也，形成二人小組。一度突圍的梁嘉儒已回到主車群，期望與隊友再伺機突圍。

兩名哈薩克車手已經過了位於賽道154公里的千島湖南浦大橋，繼續以約時速50公里領放，落後車手要追上並非易事。最後50公里，新城幸也和薩音巴亞爾已被第三集團趕上，眾將變成第二集團，他們此時減速保留體力，準備最後路段。

進入最後30公里，兩名哈薩克車手領先第二集團的優勢由5分鐘縮窄至3分47秒，第二集團在爬坡路段加速企圖進攻。最後24公里，哈薩克的領先優勢再收窄至2分鐘，港隊位處的第三集團則落後第二集團約1分30秒，繼續追趕。

第二集團的哈薩克車手此時開始突圍，兩名泰國車手及新城幸也亦跟上，整個集團拉散成不同小組。後面車手不敢怠慢，以免甩掉「銅牌之爭」；金、銀牌基本已是兩名領放的哈薩克車手的囊中物。按目前形勢，港隊要爭奪獎牌，機會非常渺茫。

最後4公里，兩名哈薩克領放車手保持節奏；第二集團戰況非常激烈，哈薩克車手在上坡路段不斷加速，冀為國家包辦前三。經過4小時25分32秒，兩名領先的哈薩克車手雙雙輕鬆衝線，費奧多羅夫贏冠軍，盧申高摘銀牌。

第二集團距離終點尚有約3公里，繼續為銅牌而戰。兩名韓國車手及一名泰國車手突圍，一度領先，但在最後幾百米，後面車手追上來，最終哈薩克、韓國和泰國車手均告落敗，由蒙古車手薩音巴亞爾摘銅。

四名港隊車手與主車群一起返回終點，梁嘉儒及高肇蔚分列第15及第16，梁峻榮排29，劉允祐未能完成賽事。

總結香港單車隊亞運戰績，以1金3銀2銅落幕。其中楊倩玉帶領港隊首次贏得女子個人公路賽金牌，摘下香港今屆第七金，她與梁寶儀、梁穎儀和李思穎合力摘下團體追逐賽銅牌，也是香港第一次；劉允祐同樣協助港隊首次踏上男子個人公路計時賽頒獎台，創出歷史。

杭州亞運單車女子個人公路賽金牌：楊倩玉。（港協暨奧委會）

香港單車隊杭州亞運成績總結

楊倩玉 女子個人公路賽 金

李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

梁嘉儒 男子全能賽 銀

李思穎 女子全能賽 銀

李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

劉允祐 男子個人公路計時賽 銅

