杭州亞運直擊｜鄧俊文謝影雪撼東渡組合爭入四強　男女雙八強止步

謝影雪昨日在混雙十六強比賽期間頭暈不適，一度落淚，最終她靠意志「頂住」，加上鄧俊文速戰速決，順利晉級八強，二人今天迎來另一場硬仗，火併世界排名第2的日本「東渡組合」渡邊勇大/東野有紗。

男雙和女雙今天同樣爭入四強，楊盛才/羅卓謙對韓國崔率圭/金元浩，楊雅婷/楊霈霖鬥韓國金昭映/孔煕容，但兩對組合雙雙落敗，八強止步。

本文持續更新三對組合的戰況。

01體育記者趙子晉、袁志浩 杭州直擊



楊雅婷/楊霈霖率先登場，面對世界排名第3的金昭映/孔熙容。港隊與對手實力有一定距離，首局以8：21落敗。「楊楊配」沒有因為首局大敗而影響士氣，第二局甫開賽就與對手拉鋸，領先6：4。賽事進入中局，金/孔反超前14：13，楊楊配隨即還以顏色，最終以21：16扳平局數，雙方進入決勝局。由於不設季軍戰，殺入四強的話將穩奪獎牌。

杭州亞運羽毛球女雙八強：楊雅婷/楊霈霖。（袁志浩攝）

楊楊配曾於今年世錦賽對過金昭映/孔煕容，當時以直落兩局不敵。來到決勝局，韓國組合沒有手軟，以11：4的優勢進入技術暫停。港隊一記救波落地，需要軍醫噴止痛劑，幸未有大礙繼續作賽，不過金/孔於中局拉開比分，楊楊配無力反撲，最終輸9：21，以局數1：2落敗。

男雙羅卓謙/楊盛才在女雙隊友完成首局後亦告開賽，甫開局已落後1：5予崔率圭/金元浩，崔/金更一舉拉開比分，領先港隊11：1進入技術暫停。羅/楊在暫停後無力反撲，以7：21先失一局。第二局，羅卓謙/楊盛才繼續陷於苦戰，再輸11：21，八強止步。