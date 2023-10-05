杭州亞運直擊｜羽毛球楊氏兄妹與獎牌擦肩　楊雅婷達標仍望突破

香港羽毛球隊男、女雙皆躋身杭州亞運八強，「楊氏兄妹」更一度同場亮相，雖然兄妹兩人最終同樣不敵韓國組合，與獎牌擦身而過，但哥哥楊盛才直言難得與妹妹雅婷一同奮鬥，即使大家項目不同，但一條心一同努力的感覺很特別。

01體育記者袁志浩、趙子晉 杭州直擊



港隊歷來只曾兩奪亞運雙打獎牌，分別是1978曼谷亞運的男雙銅牌，以及上屆由鄧俊文/謝影雪摘下的混雙銀牌。今屆的男、女雙皆有突破，男雙楊盛才/羅卓謙先後擊敗馬爾代夫及巴基斯坦組合，女雙的楊雅婷/楊霈霖則擊敗蒙古及中華台北，「楊氏兄妹」楊盛才、楊雅婷一同殺入八強。

女雙的「楊楊配」率先登場。（趙子晉攝）

女雙「楊楊配」率先登場，硬撼世界排名第3的韓國組合金昭映/孔熙容，這對港隊組合首局以8：21落後，次局隨即改變戰術，楊雅婷更多在網前向對手施壓，對手一時未能適應，楊楊配以21：16扳回一城，惟決勝局開段已被拉開差距，加上領先的韓國組合失誤少之有少，楊楊配要追分更困難，最終以9：21落敗，力戰80分鐘無緣獎牌。

楊楊配與創造港隊女雙歷史只差一步，楊雅婷賽後有點心有不甘，「難得家人都來支持，雖然八強都算達標，但難得來到八強，與獎牌如此接近，我當然想一嘗站上頒獎台的滋味。」說到這裏，楊雅婷不禁落淚。

楊雅婷賽後都有點心有不甘。（趙子晉攝）

楊盛才比胞妹稍遲登場。（趙子晉攝）

楊盛才比胞妹稍遲登場，他與羅卓謙同樣面對韓國組合崔率圭/金元浩，可惜以7：11及11：21告負，兄妹二人齊齊無緣獎牌。楊盛才指韓國對手打法穩陣，失誤不多，當他們嘗試強攻時，反而出現更多破綻，他更坦言第一局唔太清楚如何應付對手，直至次局，他知道要更有耐性，但對拉是他們的弱點，所以比分上依然有差距。

楊盛才與羅卓謙同樣面對韓國組合。（趙子晉攝）

難得與妹妹在接近同一時間並肩作戰，他直言感覺特別，「雖然與阿妹為了不同的目標（分途出戰女雙、男雙項目），但大家都是一條心、一同為同一件事而努力的感覺很特別，希望她的發揮比我好。」

當楊盛才進場出戰男雙時，他心中默默為在女雙賽事落後中的胞妹打氣，可惜依然與獎牌差一點點。