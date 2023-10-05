杭州亞運直擊｜陳善鈺力爭香港今屆第八金　惡鬥馬來西亞勁敵

陳善鈺在杭州亞運壁球女團決賽憾負馬來西亞後，流下悔恨的眼淚。她在女單殺入決賽，再次遇上老對手、大馬的施維辛加莉（SIVASANGARI Subramaniam），力爭金牌。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



陳善鈺在四強與隊友何子樂內訌，意味港隊鎖定決賽一席，這是香港自2010廣州亞運的歐詠芝以來，再有球手殺入女單決賽。當屆歐詠芝奪得一面銀牌，金牌則數到2002釜山亞運，趙詠賢擊退大馬勁敵妮高封后。

陳善鈺。（資料圖片；袁志浩攝）

今屆決賽，陳善鈺面對馬來西亞的施維辛加莉，她曾於今屆亞洲錦標賽決賽擊敗對手封后。今日一戰，她首先牽制了對方的正手，以11：8先取首局。第二局陳善鈺領先9：7，但被追至9：9平手；她先取局點領先10：9，但關鍵一球被判阻擋施維辛加莉去路，打至「刁時」10：10。陳善鈺沉着應戰，

香港壁球隊歷屆亞運獎牌（3金6銀8銅）

2018雅加達亞運

歐鎮銘 男單金牌

李浩賢 男單銀牌

歐詠芝、陳浩鈴、何子樂、李嘉兒 女團金牌

歐鎮銘、李浩賢、梁子軒、葉梓豐 男團銀牌



2014仁川亞運

歐詠芝 女單銅牌

李浩賢 男單銅牌

歐鎮銘、葉梓豐、李浩賢、鄧卓仁 男團銅牌

歐詠芝、陳浩鈴、廖梓苓、湯芷穎 女團銅牌



2010廣州亞運

歐詠芝 女單銀牌

陳浩鈴 女單銅牌

歐詠芝、陳浩鈴、趙詠賢、廖梓苓 女團銀牌

歐鎮銘、鄺于淳、劉少維、李浩賢 男團銅牌



2006多哈亞運

趙詠賢 女單銀牌

麥珮軒 女單銅牌



2002釜山亞運

趙詠賢 女單金牌



1998曼谷亞運

趙詠賢 女單銀牌

簡化謙 男單銅牌

