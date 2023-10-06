美職早霸王｜國際邁亞密「大」戰辛辛那堤　美斯上陣與否成關鍵

國際邁亞密最近征戰頻密，美斯亦頻頻避戰，但來到美職最後階段，這位阿根廷球王會否再次挺身而出？畢竟上周聯賽只能賽和紐約城，今周面對東岸榜首的FC辛辛那堤，實在不能再失。



美斯上一次為邁亞密披甲，已是9月21日對FC多倫多一仗，球隊雖然以4：0取勝，但他在37分鐘便退下火線。之後邁亞密在聯賽分別以1：1賽和奧蘭多城及紐約城，在美職聯賽盃決賽則以1：2不敵侯斯頓戴拿模。

美斯上一次為邁亞密披甲，已是9月21日對FC多倫多一仗。（美聯社）

換言之，在美斯缺陣下，邁亞密近3仗只取得2和1負，他們在聯賽仍以30戰30分排東岸尾三，距離可參加季後賽的第9位，即現時由CF蒙特利爾佔據的位置，有4分差距，但邁亞密少踢一場；當然，這是未計算今周中邁亞密作客芝加哥火燄的賽事。

如果有看過邁亞密的賽事，不難發現他們的防守實在不敢恭維，雖然近兩場聯賽都以1：1賽和，但以上場對紐約城而言，若非對方把握力太差，以邁亞密防線的甩漏，隨時可以輸3、4球；雖然今場邁亞密主場出擊，但他們在主場防守力依然薄弱，邁亞密近5場都有3場總入球是超過2球的。

辛辛那堤是東岸榜首勁旅，近期雖然狀態稍為回落，近5場只取得2勝2和1負的戰績，或許這是出於已鎖定季後賽席位，才那樣輕裝上陣，事實上，辛辛那提近10場有8場，總入球超過2球的。

國際邁亞密上周聯賽只能賽和紐約城。（美聯社）

東岸榜首勁旅辛辛那堤近期雖然狀態稍為回落，但近10場有8場總入球超過2球。（美聯社）

兩軍對賽各勝2場而打和1場，但往績其實沒太大關係；反而美斯會否上場才是勝負關鍵，可是現時還未知美斯狀態如何，所以不如覷準辛辛那堤大開大合的作風，博一博入球大，可能更加穩陣。