杭州亞運｜男子攀岩準決賽　日韓選手抱石領先　港將陳翔志排第7

杭州亞運的攀岩（運動攀登）今日（6日）舉行男子個人兩項全能準決賽及決賽。在早上的準決賽抱石賽，中日韓選手壟斷前6名，香港代表陳翔志排第7位。準決賽的難度賽會在下午1時20分舉行。



準決賽的抱石路線比初賽困難，沒有選手可以完成全部4條線，其中2號線最難，沒有選手可以爬到完成點。日本代表安楽宙斗在準決賽抱石項目以84.7分領先，他在1號線第3次試攀完成，得24.8分；在2號線，他在第二次試攀到達中間值10分的得分點（zone），故得9.9分；在3號線及4號線，他都一次完攀到頂，各取滿分25分，他共得84.7分。

韓國代表千宗原以84.4分列次席，他在第4次試攀完成1號線得24.7分，在2號線的情況與安楽宙斗同得9.9分；他在3號線「一take過」完成，全取25分，但4號線就要爬到第3次才到頂，故得24.8分。

日本選手楢﨑明智一出場的表現令人驚歎，幾乎全部選手在1號線都遇阻滯，但他第一次試攀，輕輕鬆鬆在1分鐘內爬到上頂，全取25分。他是唯一一位在1號線得25分的選手。不過，他在2號線發揮稍遜，一上線已經遇困難，第7次才攀到值5分的得分點，只得4.4分。儘管楢﨑明智在3號及4號線都是一次完成取滿分，但受2號線拖累，以79.4分列第3位。

韓國的李度炫初賽以滿分200分晉級，但準決賽的抱石就未再有神級發揮，他未能完成2號及4號線，以69.3分排第4位。中國的潘愚非及黃錦彬分別以49.6分及48.7分排第5及6位。

陳翔志在1號線到達完成點。（網上片段截圖）

香港代表陳翔志就落後中日韓6位選手，以44.7分排第7位。陳翔志在第3次試攀完成1號線得24.8分，但未能完成其他3條線。在2號線，陳翔志在第2次試攀到達10分的得分點，獲得9.9分，而在3號及4號線，他只爬到5分的得分點，各得5分。另一位港將何卓希以29.3分排第9位。