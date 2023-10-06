杭州亞運｜16歲安楽宙斗由頭贏到尾攀石全能封王 港將陳翔志第7名

杭州亞運的攀岩（運動攀登）周五（6日）晚舉行男子個人兩項全能決賽。日本的安楽宙斗在抱石賽表現超班，完成全部4條線，以99.7分列首位。在之後的難度賽，安楽宙斗技壓群雄，爬到接近頂才失手，獲得88.1分。合計抱石賽及難度賽，他以總分187.8贏得金牌。



難度賽前，眾選手可以一起觀察路線。（網上片段截圖）

男子個人兩項全能決賽的難度賽在晚上8時多舉行，香港代表陳翔志首個登場。他大約爬了1分20秒左右，左手捉不穩手位跌下來，其成績爬到支點12+，得8.1分。印尼選手Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang在值1分的支點掙扎了很久，寸步難移，最後爬了2分50秒左右就跌下來；他爬到第9個支點，得5分。

中國選手黃錦彬爬了1分半左右，又在陳翔志失手的位置跌下來，同樣是左手抓不穩一個藍色的把手。黃錦彬在難度賽的支點是12+，得8.1分。

香港代表陳翔志出戰難度賽。（網上片段截圖）

陳翔志左手未能抓穩那個藍色的HOLD跌下來。（網上片段截圖）

另一位中國選手潘愚非比前3位選手已經爬得高，克服了陳翔志及黃錦彬失手的位置，直至爬到第23個支點跌下來，得28分。韓國的千宗原爬到第17個支點跌下來，得16分。

日本的楢﨑明智在陳翔志及黃錦彬失手位置附近跌下來，雖然他抓得穩後兩者手滑的把手，但之後再上時就跌下來。他爬到第13個支點，得9分。韓國的李度炫表現比前6位選手好，爬到支點32+，獲得54.1分。

安楽宙斗爬到接近頂部在這個位置失手跌下來，但他早已分封王。（網上片段截圖）

最後登場的是安楽宙斗。他在難度賽的成績比其他選手強，非常接近登頂，但在支點41+失手跌下來，仍獲得88.1的高分。加上他在抱石賽的99.7分，以187.8分封王。李度炫就以118.7分得銀牌，而潘愚非就得87.6分獲銅牌。

16歲的安楽宙斗是應屆世錦賽男子難度賽亞軍。

香港代表陳翔志在抱石賽得39.3分，而在難度賽就有8.1分，合共47.4分，在8位決賽選手中排第7名，僅落後中、日、韓6位選手。

決賽抱石賽及難度賽的總排名。（官網截圖）

===============以下為晚上決賽抱石賽戰況===============

決賽先上演抱石賽，在晚上6時35分起舉行。抱石賽分4條路線，每位選手逐一攀爬。每條路線滿分為25分，所以4條合共的滿分是100分。

若果第一次試攀就成功到頂，可獲25分，若第二次試攀才成功，則減0.1分至24.9分，如此類推。每條線中途有兩個得分點，分別是5分及10分，就算選手未能完成整條路線，若果能攀到得分點亦一樣有分。

安楽宙斗在抱石賽表現突出。（網上片段截圖）

安楽宙斗繼續展現壓倒性的表現，他在1號線從容地在1分鐘內爬到上完成點，全取25分。在2號線，雖然一起步有點腳滑跌下來，但找布踩一踩鞋底，很快重新起步上去，第二次試攀在1分鐘內從容完成，先花40秒左右橫移到5分的得分點，之後十分流暢，一氣呵成，連上10分的得分點，再雙手捉住完成點，得到24.9分。

3號線最困難，安楽宙斗用了比之前兩線多的時間嘗試，離時限還有分半鐘左右，他攀上完成點，成為唯一一個完成這條路線的選手。

安楽宙斗完成3號線。（網上片段截圖）

4號線似乎是抱石賽4線中較簡單的一條，多位高手閒庭信步就爬到上去。中國的潘愚非在40秒內爬完4號線，全取25分。楢﨑明智在4號線也是輕鬆，花了約45秒就上到去，取得滿分。韓國的李度炫更加快，30秒內就上到25分的完成點。最後登場的安楽宙斗也是一樣，第一次試攀就在半分鐘內就從容完成此線。安楽宙斗在抱石賽共得99.7分，暫排首名。

另一名日本選手楢﨑明智以74.4分排次名，接着第3及4位是兩位韓國選手，分別是千宗原及李度炫。第5名及6位則是中國代表，分別是潘愚非及黃錦彬。

香港代表陳翔志成功完成4號線，共得39.3分，暫排第7名。至於印尼選手4條線皆未能完成，以19.2分暫時包尾。

決賽抱石賽的排名。（官網截圖）

===============以下為下午準決賽難度賽戰況===============

在下午舉行的準決賽難度賽，日本代表安楽宙斗展現超強的穩定性，成為唯一一位爬到最頂的選手，全取滿分100分，加上抱石的84.7分，總成績以184.7分晉級決賽。另一位日本選手楢﨑明智在難度賽爬到第34個支點，獲得54分，加上抱石賽的79.4分，以133.4分第3名晉級。

這項賽事繼續由日韓選手壟斷，韓國的李度炫在初賽以滿分入準決賽，他在難度賽爬到上第39個支點，獲72分，僅在安楽宙斗之下。李度炫之前在抱石賽得69.3分，總分141.3分，以次名入決賽。另一位韓國代表千宗原就以總成績126.5分、第4名打入決賽。

排在日韓之下的是兩位中國選手，潘愚非總分109.7分排第5名，黃錦彬總分81.7分排第6位。

香港代表陳翔志在難度賽爬到第23個支點，得24分，加上把石的44.7分，以68.7分剛好得第8名，可以晉級晚上的決賽。另一位港將何卓希總成績55.3分，排第11名，無緣入決賽。

陳翔志在準決賽排第8位，躋入晚上的決賽。（官網截圖）

===============以下為早上準決賽抱石賽戰況===============

準決賽的抱石路線比初賽困難，沒有選手可以完成全部4條線，其中2號線最難，沒有選手可以爬到完成點。日本代表安楽宙斗在準決賽抱石項目以84.7分領先，他在1號線第3次試攀完成，得24.8分；在2號線，他在第二次試攀到達中間值10分的得分點（zone），故得9.9分；在3號線及4號線，他都一次完攀到頂，各取滿分25分，他共得84.7分。

韓國代表千宗原。（杭州亞運共享圖片）

韓國代表千宗原以84.4分列次席，他在第4次試攀完成1號線得24.7分，在2號線的情況與安楽宙斗同得9.9分；他在3號線「一take過」完成，全取25分，但4號線就要爬到第3次才到頂，故得24.8分。

韓國代表千宗原。（杭州亞運共享圖片）

日本選手楢﨑明智一出場的表現令人驚歎，幾乎全部選手在1號線都遇阻滯，但他第一次試攀，輕輕鬆鬆在1分鐘內爬到上頂，全取25分。他是唯一一位在1號線得25分的選手。不過，他在2號線發揮稍遜，一上線已經遇困難，舉步為艱，第7次才攀到值5分的得分點，只得4.4分。儘管楢﨑明智在3號及4號線都是一次完成取滿分，但受2號線拖累，以79.4分列第3位。

日本選手楢﨑明智。（杭州亞運共享圖片）

日本選手楢﨑明智。（杭州亞運共享圖片）

韓國的李度炫初賽以滿分200分晉級，但準決賽的抱石就未再有神級發揮，他未能完成2號及4號線，以69.3分排第4位。中國的潘愚非及黃錦彬分別以49.6分及48.7分排第5及6位。

香港代表陳翔志。（杭州亞運共享圖片）

陳翔志在1號線到達完成點。（網上片段截圖）

香港代表陳翔志就落後中日韓6位選手，以44.7分排第7位。陳翔志在第3次試攀完成1號線得24.8分，但未能完成其他3條線。在2號線，陳翔志在第2次試攀到達10分的得分點，獲得9.9分，而在3號及4號線，他只爬到5分的得分點，各得5分。另一位港將何卓希以29.3分排第9位。

香港代表陳翔志。（杭州亞運共享圖片）

香港代表何卓希。（杭州亞運共享圖片）