杭州亞運10月6日總結｜橋牌男團摘港隊第8金　追平單屆最高金牌數

撰文：陳智深
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杭州亞運2023第13天（10月6日），香港橋牌隊參與今屆杭州亞運男子團體賽，首循環賽事於11隊中以總分308.31分首名晉級。港隊早前在準決賽跟日本在四強相遇，兩日共六節賽事後，憑總分187.1分淘汰得139分的日本，殺入決賽，最終奪得金牌，成為港隊今屆第八金，追平2010及2018兩屆亞運創下的港隊史上最高的單屆亞運8面金牌數目。
暫時獎牌數字，港隊累積8金16銀29銅，共53面獎牌。

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播　香港隊比賽日期及時間

杭州亞運橋牌男子團體決賽：香港對印度。（袁志浩攝）

港隊在決賽跟印度爭金，昨日首三節比賽由上屆亞運一銀一銅得主黎偉傑／麥國輝任主力，輪流配搭何煒霖／何凱桐及施純森／招偉立，取得兩勝一負，比分領先132.1：91.0。

港隊今日再由黎／麥領軍，經兩節比賽後再把優勢拉開至超過70分，最後以總成績229.1：152擊敗印度奪得金牌，除了港隊於橋牌項目史上第一金，這也是港隊今屆第八面金牌，追平歷來單屆最多金牌數量。（了解更多：橋牌港隊奪金　上屆飲恨成就今天：30年努力的實現

杭州亞運．橋牌︱香港橋牌隊於亞運男子團賽體摘下金牌，成為今屆港隊第八金。（袁志浩攝）

韻律泳：

雙人技術自選賽今早舉行，港隊有莊逸芙/李娜迪出戰，二人以176.8884分完成，暫時在10對選手中排第8，明天上演雙人自由自選項目。

杭州亞運女韻律泳：莊逸芙/李娜迪。（林靄怡攝）

空手道：

男子組手60公斤以下級，周家謙於1/16決賽以4：516哈薩克選手，跌落復活賽亦告負，無緣晉級。

運動攀登：

男子個人兩項全能，陳翔志與何卓希出戰，前者於預賽奪得68.7分，排名第8晉級今晚決賽，何卓希則預賽止步。

龍舟：

龍舟賽事今日煞科，男子12人1000米直道競速賽，港隊無緣獎牌，只能出戰小決賽，最終排第5。

游泳馬拉松：

女子10公里賽事今早舉行，港隊有聶芷彥及林柏彤出戰，前者以2小時08分13.1秒排名第6，林柏彤則以2小時10分21.1秒完成，總成績排第9。

馬術：

場地障礙個人賽最後一天賽事，賴楨敏及林立信分別以15及23名完成，無緣獎牌。馬術隊以盛裝舞步個人賽銀牌及盛裝舞步團體賽銅牌完成杭州亞運。

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至187金104銀63銅共354面獎牌在榜首領放。日本則以47金57銀65銅總數共169面獎牌，穩守第二位；韓國則取得36金49銀84銅共169面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲53面獎牌）
8金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳　金
七人欖球　香港隊　男子組　金
高爾夫球　許龍一　男子個人賽　金
單車　楊倩玉　女子個人公路賽　金
橋牌　黎偉傑/麥國輝/何煒霖/何凱桐/施純森/招偉立　男子團體賽　金
16銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
游泳　何詩蓓　女子50米自由泳　銀
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　銀
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL　銀
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船　銀
劍擊　江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望　女子重劍團體　銀
單車　李思穎、楊倩玉　女子麥迪遜賽　銀
單車　梁嘉儒　男子全能賽　銀
單車　李思穎　女子全能賽　銀
馬術　蕭頴瑩　盛裝舞步個人賽　銀
壁球　陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒　女子團體　銀
壁球　陳善鈺　陳善鈺　女子單打　銀
電競　陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林　《夢三國2》　銀　
29銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人　銅
劍擊　張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然　男子花劍團體　銅
劍擊　陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名　女子花劍團體　銅
劍擊　何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯　男子重劍團體　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳　女子4X100米自由泳接力　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐　女子4X100米混合接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅
七人欖球　香港隊　女子組　銅
馬術　陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　銅
帆船　Akira Sakai、Russell Aylsworth　男子49人級　銅
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　銅
單車　李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅
單車　劉允祐　男子個人公路計時賽　銅
壁球　梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙　男子團體賽　銅
壁球　李嘉兒、黃祉謙　混合雙打　銅　
壁球　何子樂　女子單打　銅
壁球　梁子軒　男子單打　銅
高爾夫球　許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒　男子團體賽　銅
象棋　林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰　混合團體賽　銅
三項鐵人　黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂　混合接力賽　銅
乒乓球　黃鎮廷　男子單打　銅
田徑　俞雅欣　女子跳遠　銅
橋牌　顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍　女子團體　銅
空手道　劉慕裳　女子個人形　銅

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