杭州亞運10月6日總結｜橋牌男團摘港隊第8金　追平單屆最高金牌數

杭州亞運2023第13天（10月6日），香港橋牌隊參與今屆杭州亞運男子團體賽，首循環賽事於11隊中以總分308.31分首名晉級。港隊早前在準決賽跟日本在四強相遇，兩日共六節賽事後，憑總分187.1分淘汰得139分的日本，殺入決賽，最終奪得金牌，成為港隊今屆第八金，追平2010及2018兩屆亞運創下的港隊史上最高的單屆亞運8面金牌數目。

暫時獎牌數字，港隊累積8金16銀29銅，共53面獎牌。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

杭州亞運橋牌男子團體決賽：香港對印度。（袁志浩攝）

港隊在決賽跟印度爭金，昨日首三節比賽由上屆亞運一銀一銅得主黎偉傑／麥國輝任主力，輪流配搭何煒霖／何凱桐及施純森／招偉立，取得兩勝一負，比分領先132.1：91.0。

港隊今日再由黎／麥領軍，經兩節比賽後再把優勢拉開至超過70分，最後以總成績229.1：152擊敗印度奪得金牌，除了港隊於橋牌項目史上第一金，這也是港隊今屆第八面金牌，追平歷來單屆最多金牌數量。（了解更多：橋牌港隊奪金 上屆飲恨成就今天：30年努力的實現）

杭州亞運．橋牌︱香港橋牌隊於亞運男子團賽體摘下金牌，成為今屆港隊第八金。（袁志浩攝）

韻律泳：

雙人技術自選賽今早舉行，港隊有莊逸芙/李娜迪出戰，二人以176.8884分完成，暫時在10對選手中排第8，明天上演雙人自由自選項目。

杭州亞運女韻律泳：莊逸芙/李娜迪。（林靄怡攝）

空手道：

男子組手60公斤以下級，周家謙於1/16決賽以4：516哈薩克選手，跌落復活賽亦告負，無緣晉級。

運動攀登：

男子個人兩項全能，陳翔志與何卓希出戰，前者於預賽奪得68.7分，排名第8晉級今晚決賽，何卓希則預賽止步。

龍舟：

龍舟賽事今日煞科，男子12人1000米直道競速賽，港隊無緣獎牌，只能出戰小決賽，最終排第5。

游泳馬拉松：

女子10公里賽事今早舉行，港隊有聶芷彥及林柏彤出戰，前者以2小時08分13.1秒排名第6，林柏彤則以2小時10分21.1秒完成，總成績排第9。

馬術：

場地障礙個人賽最後一天賽事，賴楨敏及林立信分別以15及23名完成，無緣獎牌。馬術隊以盛裝舞步個人賽銀牌及盛裝舞步團體賽銅牌完成杭州亞運。

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至187金104銀63銅共354面獎牌在榜首領放。日本則以47金57銀65銅總數共169面獎牌，穩守第二位；韓國則取得36金49銀84銅共169面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲53面獎牌）

8金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

高爾夫球 許龍一 男子個人賽 金

單車 楊倩玉 女子個人公路賽 金

橋牌 黎偉傑/麥國輝/何煒霖/何凱桐/施純森/招偉立 男子團體賽 金

16銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

壁球 陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 女子團體 銀

壁球 陳善鈺 陳善鈺 女子單打 銀

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

29銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

單車 劉允祐 男子個人公路計時賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙 男子團體賽 銅

壁球 李嘉兒、黃祉謙 混合雙打 銅

壁球 何子樂 女子單打 銅

壁球 梁子軒 男子單打 銅

高爾夫球 許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒 男子團體賽 銅

象棋 林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰 混合團體賽 銅

三項鐵人 黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂 混合接力賽 銅

乒乓球 黃鎮廷 男子單打 銅

田徑 俞雅欣 女子跳遠 銅

橋牌 顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍 女子團體 銅

空手道 劉慕裳 女子個人形 銅

