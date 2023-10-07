杭州亞運直擊｜香港對烏茲別克銅牌戰　下半場再失兩球落後0：3

香港對烏茲別克亞運銅牌戰4點展開，港足力爭史上首面足球獎牌。港隊正選陣容公布，上仗停賽的潘沛軒及簡嘉亨復任正選，前線輔助安永佳攻堅。上半場中段烏茲別克雖然強攻港隊，港隊防線集中一直堅守，惜半場前對方一次個人能力突破後起腳命中，港隊半場暫時落後0：1。

01體育記者 袁志浩 林靄怡 杭州直擊



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今場賽事在大雨中展開，烏茲別克在3分鐘先在港隊禁區內趁混戰起腳射門，港隊門將謝家榮有驚無險下接住。5分鐘港隊反擊，兩度放長傳入烏軍禁區，對方門將接實化解。8分鐘，烏茲別克兩度在右路得到角球但未能威脅港隊後防，1方鐘後港隊反攻，林衍廷禁區頂起腳射高。

杭州亞運：男足銅牌戰，賽事在大雨中上演，港隊潘沛軒射門。（林靄怡攝）

11分鐘，港隊謝家榮大腳開出龍門球至對方後場，烏茲別克後衛頭槌跣後，差點笠入自己龍門。之後烏茲別克多次在右路發動攻勢，幸港隊成功穩守。19分鐘，烏茲別克後場放直線穿過亞歷斯祖，烏克蘭前鋒艾堅諾夫，殺入禁區不過腳軟跌到。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，港隊安永佳回防助守。（林靄怡攝）

之後港隊後防一度風聲鶴唳，烏茲別克不斷狂攻港隊，港隊將士用命下守住大門未失。30分鐘諾查耶夫接應傳中，近門頭槌頂斜。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，港隊謝家榮雖屢救險球，但仍在半場前失守。（袁志浩攝）

42分鐘，烏茲別克終於找到破關機會，22號球員奧迪路夫無人看管下，以個人能力扣回大位起左腳射入，港隊半場前失守。

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下半場開賽4分鐘，港隊右路防守出現漏洞，烏茲別克諾查耶夫接應傳中近門射入成2：0。58分鐘，港足再失守，烏茲別克開出角球後港隊門前一輪混戰，諾查耶夫執雞射入梅開二度。70分鐘烏茲別克放冷箭，謝家榮飛身撲出。

74分鐘，達禾諾夫接應角球後腳射成4：0。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，港隊職員上下一心。（林靄怡攝）

港隊出場陣容



門將：19. 謝家榮

後衛：3. 阿歷斯祖、4. 李毅凱、22. 曾以行、10. 孫銘謙

中場：14 余在言、6 胡晉銘、16. 林衍廷、13. 簡嘉亨

前鋒：11. 潘沛軒、9 安永佳



後備：1. 伍瑋謙、18. 龐焯熙、2. 陳凱柏、5. 葉卓文、7. 林樂勤、8 黃皓雋、12. 周子謙、15. 劉家喬、17 張憙延、20. 趙聡悟、21. 鄭進泓



杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，有香港球迷現場支持港足。（袁志浩攝）

亞運男足賽事資料：

獎牌戰：10月7日

下午4：00 銅牌戰 香港對烏茲別克（上城體育中心）- HOY TV 77台直播

晚上8：00 金牌戰 韓國對日本（黃龍體育中心）- HOY TV 76台直播

杭州亞運：香港隊在男足8強擊敗伊朗。（資料圖片／袁志浩攝）

港足的晉級之路：

分組賽身處C組的香港隊，同組兩支對手敍利亞和阿富汗都在賽前宣布退出，令小組只餘下香港和烏茲別克兩隊，變相未踢已先出線，賽會終安排兩隊交手兩次，決出首名和次名，港隊兩戰分別以0：1和1：2不敵勁旅烏茲別克，次名出線。

分組賽（C組）：香港兩戰0：1、1：2不敵烏茲別克，次名出線

16強：香港1：0擊敗巴勒斯坦

8強：香港1：0擊敗伊朗

4強：香港0：4不敵日本

杭州亞運：對伊朗入球的潘沛軒在4強停賽後，在銅牌戰復出。（資料圖片／袁志浩攝）

香港隊球員名單：

守門員：伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）



後衛：李毅凱*（標準流浪）、曾以行（香港U23）、周子謙（港會）、陳凱柏（冠忠南區）、林樂勤、葉卓文（北區）、亞歷斯祖（大埔）



中場：林衍廷（標準流浪）、黃皓雋、余在言（東方）、鄭進泓（香港U23）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘*（理文）



前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳*（廣西平果哈嘹）、劉家喬（香港U23）、簡嘉亨（港會）、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）



*為外卡（超齡）球員



港隊起用3名超齡球員，包括在中甲聯賽落班、大受內地球迷歡迎的前鋒安永佳，標準流浪後衛李毅凱，和理文中場胡晉銘。

除三人外，其他24歲以下球員中，有5位1999年出生的球員，其餘大多是2001年或之後出生的球員，年紀最小的是2006年出生的周子謙；適齡球員中，也有不少最近有入選成年隊（大港腳），包括表現大勇的門將謝家榮、對伊朗入球的前鋒潘沛軒、張憙延和孫銘謙。除了安永佳之外，其餘球員目前都在港超聯落班。

今仗簡嘉亨和潘沛軒停賽後復出，惟黃皓雋因累積黃牌需停賽。

烏茲別克在U23層面屢有佳績。（杭州亞運）

烏茲別克隊球員名單：

守門員：Abduvohid Nematov（拿薩夫）、Vladimir Nazarov（費爾干納）、Khamidullo Abdunabiev（塔什干奧林匹克）



後衛：Saidazamat Mirsaidov（塔什干奧林匹克）、Makhmud Makhamadzhonov（締造者）、Shokhzhakhon Sultonmurodov（帖爾米茲）、Mukhammadkodir Khamraliev（塔什干棉農）、Bekhzod Shamsiev（帖爾米茲）、Eldorbek Begimov（AGMK）、 Asadbek Rakhimzhonov（塔什干奧林匹克）、Alibek Davronov（拿薩夫）



中場：Ibrokhim Ibrokhimov（貝科博德）、Ulugbek Khoshimov（費爾干納）、Jasurbek Jaloliddinov（塔什干奧林匹克）、Ibrokhimkhalil Yuldoshev（Nizhny Novgorod）、Sherzod Esanov（塔什干奧林匹克）、Diyor Kholmatov（塔什干棉農）



前鋒：Khojimat Erkinov（莫斯科魚雷）、Otabek Jurakuziev（塔什干奧林匹克）、Khusayin Norchaev（弗拉季高加索阿拉尼亞）、Ruslanbek Jiyanov（下諾夫哥羅德）、Alisher Odilov（塔什干奧林匹克）



烏茲別克在許多賽事都常與香港碰頭，可說是老對手，雖然這個中亞國度的成年隊在亞洲不算一線勁旅，目前世界排名75位、亞洲第10，但青年隊近年屢有佳績，包括在2018年奪得U23亞洲盃冠軍，去年也在同一賽事獲亞軍。不過他們在亞運會成績不算突出，今屆也是首次打入4強，跟港隊一樣，今仗無論勝負，也是烏茲別克的歷史佳績。

今次烏茲別克的亞運陣容中，並沒有任何超齡球員，屬U22陣容，大部球員也是2001年出生，大多在國內聯賽效力，少數在俄超或俄甲落班。烏茲別克在今年9月U23亞洲盃外圍賽中，曾以10：0大勝港隊，當時的陣容有不少都在亞運名單。

烏茲別克有4強對韓國時領紅的Abdurauf Buriev停賽，而累積兩面黃牌的隊長Jasurbek Jaloliddinov同樣要坐波監，這位中場在分組賽對香港時曾取得入球。

香港隊和烏茲別克僅在今屆亞運已在分組賽交手過兩次。（資料圖片／袁志浩攝）

兩隊過往對賽：

烏茲別克對港足球迷來說是非常熟悉的名字，其實單是今屆亞運會，兩軍在分組賽已經交手兩次，港隊兩次對賽都以一球之差落敗。

上個月的U23亞洲盃外圍賽，港隊又與烏茲別克同組，當時港隊半力出擊下，遭烏茲別克以10：0大炒，震撼本地球壇，當時的港隊陣容中，只有5人有出戰今屆亞運會；而該支烏茲別克，有一半球員都有參加今屆亞運，當時大演帽子戲法的Khusayin Norchaev也在今次陣容中。