杭州亞運直擊｜香港對烏茲別克銅牌戰　潘沛軒簡嘉亨回歸復任正選

香港對烏茲別克亞運銅牌戰4點展開，港足力爭史上首面足球獎牌。港隊正選陣容公布，上仗停賽的潘沛軒及簡嘉亨復任正選，前線輔助安永佳攻堅。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

港隊出場陣容



門將：19. 謝家榮

後衛：3. 阿歷斯祖、4. 李毅凱、22. 曾以行、10. 孫銘謙

中場：14 余在言、6 胡晉銘、16. 林衍廷、13. 簡嘉亨

前鋒：11. 潘沛軒、9 安永佳



後備：1. 伍瑋謙、18. 龐焯熙、2. 陳凱柏、5. 葉卓文、7. 林樂勤、8 黃皓雋、12. 周子謙、15. 劉家喬、17 張憙延、20. 趙聡悟、21. 鄭進泓



亞運男足賽事資料：

獎牌戰：10月7日

下午4：00 銅牌戰 香港對烏茲別克（上城體育中心）- HOY TV 77台直播

晚上8：00 金牌戰 韓國對日本（黃龍體育中心）- HOY TV 76台直播

香港對烏茲別克 公開直播活動

1. 香港足球總會 x 奧海城 「齊撐港隊睇好波」

時間：下午4時正

地點：奧海城2期地下主題中庭

430吋大電視欣賞高清直播，奧海城安排了百人親子打氣團，足總邀請了嘉賓主持試當真成員阿康及杰寧與球迷現場玩遊戲、派發紀念品

2. 跑馬地馬場

場地開放時間：下午3時

地點：跑馬地馬場

免費入場、不設年齡限制，座位先到先得；場內設攤位售賣小食及飲品

杭州亞運：香港隊在男足8強擊敗伊朗。（資料圖片／袁志浩攝）

港足的晉級之路：

分組賽身處C組的香港隊，同組兩支對手敍利亞和阿富汗都在賽前宣布退出，令小組只餘下香港和烏茲別克兩隊，變相未踢已先出線，賽會終安排兩隊交手兩次，決出首名和次名，港隊兩戰分別以0：1和1：2不敵勁旅烏茲別克，次名出線。

分組賽（C組）：香港兩戰0：1、1：2不敵烏茲別克，次名出線

16強：香港1：0擊敗巴勒斯坦

8強：香港1：0擊敗伊朗

4強：香港0：4不敵日本

杭州亞運：對伊朗入球的潘沛軒在4強停賽後，在銅牌戰復出。（資料圖片／袁志浩攝）

香港隊球員名單：

守門員：伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）



後衛：李毅凱*（標準流浪）、曾以行（香港U23）、周子謙（港會）、陳凱柏（冠忠南區）、林樂勤、葉卓文（北區）、亞歷斯祖（大埔）



中場：林衍廷（標準流浪）、黃皓雋、余在言（東方）、鄭進泓（香港U23）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘*（理文）



前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳*（廣西平果哈嘹）、劉家喬（香港U23）、簡嘉亨（港會）、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）



*為外卡（超齡）球員



港隊起用3名超齡球員，包括在中甲聯賽落班、大受內地球迷歡迎的前鋒安永佳，標準流浪後衛李毅凱，和理文中場胡晉銘。

除三人外，其他24歲以下球員中，有5位1999年出生的球員，其餘大多是2001年或之後出生的球員，年紀最小的是2006年出生的周子謙；適齡球員中，也有不少最近有入選成年隊（大港腳），包括表現大勇的門將謝家榮、對伊朗入球的前鋒潘沛軒、張憙延和孫銘謙。除了安永佳之外，其餘球員目前都在港超聯落班。

今仗簡嘉亨和潘沛軒停賽後復出，惟黃皓雋因累積黃牌需停賽。

烏茲別克在U23層面屢有佳績。（杭州亞運）

烏茲別克隊球員名單：

守門員：Abduvohid Nematov（拿薩夫）、Vladimir Nazarov（費爾干納）、Khamidullo Abdunabiev（塔什干奧林匹克）



後衛：Saidazamat Mirsaidov（塔什干奧林匹克）、Makhmud Makhamadzhonov（締造者）、Shokhzhakhon Sultonmurodov（帖爾米茲）、Mukhammadkodir Khamraliev（塔什干棉農）、Bekhzod Shamsiev（帖爾米茲）、Eldorbek Begimov（AGMK）、 Asadbek Rakhimzhonov（塔什干奧林匹克）、Alibek Davronov（拿薩夫）



中場：Ibrokhim Ibrokhimov（貝科博德）、Ulugbek Khoshimov（費爾干納）、Jasurbek Jaloliddinov（塔什干奧林匹克）、Ibrokhimkhalil Yuldoshev（Nizhny Novgorod）、Sherzod Esanov（塔什干奧林匹克）、Diyor Kholmatov（塔什干棉農）



前鋒：Khojimat Erkinov（莫斯科魚雷）、Otabek Jurakuziev（塔什干奧林匹克）、Khusayin Norchaev（弗拉季高加索阿拉尼亞）、Ruslanbek Jiyanov（下諾夫哥羅德）、Alisher Odilov（塔什干奧林匹克）



烏茲別克在許多賽事都常與香港碰頭，可說是老對手，雖然這個中亞國度的成年隊在亞洲不算一線勁旅，目前世界排名75位、亞洲第10，但青年隊近年屢有佳績，包括在2018年奪得U23亞洲盃冠軍，去年也在同一賽事獲亞軍。不過他們在亞運會成績不算突出，今屆也是首次打入4強，跟港隊一樣，今仗無論勝負，也是烏茲別克的歷史佳績。

今次烏茲別克的亞運陣容中，並沒有任何超齡球員，屬U22陣容，大部球員也是2001年出生，大多在國內聯賽效力，少數在俄超或俄甲落班。烏茲別克在今年9月U23亞洲盃外圍賽中，曾以10：0大勝港隊，當時的陣容有不少都在亞運名單。

烏茲別克有4強對韓國時領紅的Abdurauf Buriev停賽，而累積兩面黃牌的隊長Jasurbek Jaloliddinov同樣要坐波監，這位中場在分組賽對香港時曾取得入球。

香港隊和烏茲別克僅在今屆亞運已在分組賽交手過兩次。（資料圖片／袁志浩攝）

兩隊過往對賽：

烏茲別克對港足球迷來說是非常熟悉的名字，其實單是今屆亞運會，兩軍在分組賽已經交手兩次，港隊兩次對賽都以一球之差落敗。

上個月的U23亞洲盃外圍賽，港隊又與烏茲別克同組，當時港隊半力出擊下，遭烏茲別克以10：0大炒，震撼本地球壇，當時的港隊陣容中，只有5人有出戰今屆亞運會；而該支烏茲別克，有一半球員都有參加今屆亞運，當時大演帽子戲法的Khusayin Norchaev也在今次陣容中。