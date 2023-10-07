杭州亞運｜徐採鉉森秋彩準決賽難分高下　難度賽齊滿分晉攀岩決賽

杭州亞運攀岩（運動攀登）女子個人兩項全能，今日（7日）舉行準決賽及決賽。

在上午的準決賽抱石賽，只有韓國的徐採鉉、日本的森秋彩及中國的張悅彤可以完成全部3條路線，同獲99.73分。

在下午的準決賽難度賽，只有徐採鉉及森秋彩完成路線，爬到最頂，獲得滿分的100分。徐採鉉及森秋彩同以199.7分，並列頭兩名入晚上的決賽。張悅彤就以175.7排第3名晉級。



日本攀岩代表森秋彩。（杭州亞運共享圖片）

在下午的難度賽，依然是徐採鉉、森秋彩及張悅彤三強鼎立，前兩人更加完成路線登頂，獲得滿分的100分。張悅彤爬到第42個支點，離完成點不遠，獲得76分。

韓國攀岩代表徐採鉉。（杭州亞運共享圖片）

中日韓選手實力超班，第4至6位也是來自這3個地方。日本的松藤藍夢在難度賽得64.1分，韓國的史帥得64分，而中國的駱知鷺就得54.1分。

綜合抱石賽及難度賽的成績，這6位中日韓選手以前6名晉級決賽。森秋彩及徐採鉉同得199.7，張悅彤有175.7分。松藤藍夢、史帥及駱知鷺的準決賽總分分別是123.9、123.4及107.3分。餘下兩個決賽席位由伊朗及哈薩克選手奪得。

攀岩女子個人兩項全能準決賽難度賽成績。（官網截圖）

香港的黃淨淳在難度賽爬到支點23+，獲得20.1分，加上抱石的19分，以39.1分居第11位，無緣決賽。另一位港將徐子喬爬到第15個支點，獲得7分，加上抱石的13分，以20分排16位。

決賽先玩抱石，在晚上6時35分舉行，之後難度賽在8時28分上演。

攀岩女子個人兩項全能準決賽總成績。（官網截圖）

======以下為上午準決賽抱石賽戰況======

在上午的準決賽抱石賽，20位選手鬥3條路線（2至4號線）。徐採鉉、森秋彩及張悅彤最為突出，只有她們可以完成全部路線。20歲的森秋彩在2號線從容上攀，輕鬆地一彈，一手捉住完成點，再以雙手抓穩，在1分鐘內完成，獲得滿分25分。

中國代表張悅彤。（杭州亞運共享圖片）

對身材矮小的森秋彩而言，3號線有點難度，她到第3次試攀才爬到上值25分的完成點，得24.8分。森秋彩在4號線就較輕鬆，花分半鐘「一take過」上到完成點，全取25分。3條路線滿分75分中取得74.8分，以100分為滿分為比例倍大，她得到99.73分。

徐採鉉在2號線花約1分10秒就一口氣上到完成點，全取25分。在3號線及4號線，徐採鉉都要第2次試攀才登頂，各得24.9分，總分與森秋彩一樣為74.8分，經倍大後亦為99.73分。張悅彤與前兩人同分，在2號線及4號線在第2次試攀完成，而在3號線就一口氣登頂，所以她的抱石賽分數也是99.73分。

兩位香港代表黃淨淳及徐子喬未能完成任何路線，在2號及4號線只能攀到得分點，而在3號線，她們未能到達得分點。黃淨淳以19.06分排第11位，徐子喬就以13.06排第12位。