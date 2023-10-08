杭州亞運直擊｜空手道港將晉男子團體形銅牌戰　曾綺婷遺憾出局

杭州亞運周日（8日）晚閉幕，早上仍有壓軸的空手道賽事，當中港將出戰男子團體形及女子50公斤級組手。

01體育記者袁志浩、林靄怡 杭州直擊



打頭陣的男子團體形，港隊由鄧宇軒、洪晧崴和鄭子文出戰，在第一輪第一組賽事中獲40.7分，不敵獲42.2分的澳門，成小組第2名，進入稍後的銅牌戰。

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曾綺婷在女子50公斤級組手16強對今年亞錦賽金牌戰的對手——哈薩克的Moldir Zhangbyrbay，當時曾綺婷擊敗對手封后。今次對賽，曾先獲一次「有效」得分，惟即遭對手三次「有效」連取3分，她再追近2：3，但最終不敵對手落敗，由於Moldir Zhangbyrbay最終打入金牌戰，曾綺婷得以「復活」，若能勝出復活賽，便能打入銅牌戰。

曾綺婷在復活賽面對日本選手宮原美穂，被對手先擊中取得1分，隨即回敬兩記「有效」超前2：1。不過她之後兩次被對手踢中腰部取得「有技」的兩分，落後2：5，更一度落後2：8，雖然最後連取4次「有效」，仍最終輸6：12被淘汰，無緣獎牌。