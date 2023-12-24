2023年度人物．編者話｜四個逆襲的體壇故事　四種態度一種啟示

大概這大半年都忙着去旅行，感覺2023年過得特別快。轉眼來到12月，總得回望一下過去三百多天，我們經歷了怎樣的課堂。《01體育》選了四個年度人物，港足主帥安達臣、跨欄新星吳艷妮、電競天王FAKER、曼聯後衛馬古尼，他們基本毫無交集，卻同樣在2023年經歷了充滿戲劇性的Fall and Rise。



跌得愈痛，意味着曾經爬得有多高，重返高峰的路途必然難行百倍，你將遇到競技場上的一輸再輸，還有Haters的冷嘲熱諷。四個我們心中的年度人物，抱着不同態度，馬古尼逆來順受，終由「麥麥送」蛻變成英超最佳；吳艷妮則我行我素，亞運偷步事件之後，姐一句「我吳艷妮輸得起，也贏得起」，對網民來一記直球攻擊，充滿霸氣。

「霸氣姐」吳艷妮。（新華社）

馬古尼由「麥麥送」變英超最佳。（資料圖片；Getty Images）

我們用了在韓國大熱的「人生四格」作為四個年度人物的包裝，他們在2023年所經歷的，說得上是人生寫照。高低起伏是人生必經之路，所謂「逆襲」，就是在漩渦中繼續相信自己，並且保持開放的心——接受倒下的自己，改進蹩腳的自己，變成更好的自己。年末之時回顧這樣的2023，也是對2024的一種寄望。

四個人物故事12月25日起陸續推出，敬請讀者們留意。

FAKER李相赫締造不死傳奇。（LoL賽會X）

安達臣帶領港足殺入4亞運4強，成為香港人2023年最難忘的其中一幕。（資料圖片；袁志浩攝）

從另一個角度回望今年，Google 2023體育熱搜令我們對香港人觀看體育消息的習慣重新發現。十大熱搜之中，備受港人歡迎的英超、歐聯、曼聯、阿仙奴、利物浦等歐洲足球賽事及球隊全數落選；網球四大滿貫的溫網、美網及澳網，佔上前十的第2、第8和第9位；最驚喜的是板球世界盃，這項目在香港雖較冷門，卻一舉佔上第7；排名第1的是女子足球世界盃。然而體育熱搜前十之中，一個香港運動員都沒有，只有何詩蓓排於熱搜本地話題人物第7；至於頭三位的熱搜人物分別是失蹤少年曾憲哲、富商劉鑾雄及曾入攝理教的方力申女友葉萱。

我們也總結了《01體育》的2023數據。觀乎今年最受歡迎稿件頭十，杭州亞運佔上四席；值得一提的是行山鞋開倉，十大佔其三。這也是對2024的一種展望吧？不要浪費新買的運動鞋，新一年，我們一起將運動融入生活（廣告時間：也請留意我們的「超級市民跑手系列」）。