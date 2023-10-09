曼城失關鍵之人國內賽連敗　阿仙奴億元「戰神」物有所值｜01球評

阿仙奴在周日（8日）英超主場以1：0擊敗曼城，終止對曼城的聯賽12連敗。曼城近況低迷，連續3場國內比賽輸波，輸完紐卡素輸狼隊，今仗再負阿仙奴，防中洛迪卡斯簡迪（Rodri）停賽的影響顯而易見，好消息是洛迪停賽期滿，國際賽期後復出。

形成強烈對比的是，阿仙奴防中迪格蘭賴斯（Declan Rice）的表現如同「戰神」，幫助球隊主宰中場，初段更在門線頂走加華度爾的鏟射，為球隊保持不失。在阿仙奴官網的投票中，賴斯力壓入球功臣加比爾馬天尼利，當選球迷心目中今場最佳球員。



在根度簡離隊及奇雲迪布尼受傷下，洛迪成為曼城最舉足輕重的中場，他今季不再純粹在後場「逗住」，比以往更積極參與進攻，有推進，有入楔，彌補根簡度及迪布尼的部分作用。

洛迪在場時，已得見其重要，當他缺陣時，更顯其不可或缺。洛迪對諾定咸森林領紅，需要停賽3場。在最近3場國內比賽，曼城全敗，先在聯賽盃以0：1負紐卡素，之後聯賽以1：2不敵狼隊，到今仗再以0：1敗在阿仙奴腳下。

今場曼城派出小將利高路易斯、貝拿度施華及高華錫打中場，他們的表現被比下去。貝拿度施華承擔起中軸，表現吃力，串連進攻不夠好，高華錫一而再粗野犯規，沒有被逐已經很幸運。祖利安艾華利斯被移到邊路，離開踢得順風順水的10號位，發揮亦有所折扣。曼城在進攻三分一區域踢不出流暢的組織，艾寧夏蘭特罕見地連一次射門也沒有。

夏蘭特被凍結，失去與中場的連繫。（Getty Images）

前曼城後衛米卡李察士在《天空體育》的節目表示，這是失去中場核心洛迪的結果。他說：「洛迪是最好的防中，阻止對方進攻，轉守為攻，總能夠出現在正確的位置，用波好，創造到一些東西出來。」

米卡李察士續說：「我們很掛念他，就像大家所見，就算是控制比賽節奏，有他在的曼城是另一支球隊，現在我們欠缺這種能力。」

曼城領隊哥迪奧拿賽後亦被問到洛迪缺陣的影響，他回答：「洛迪是一位重要的球員，他不能候命的原因大家都知，我們一定要面對及繼續向前走。每場比賽都是不一樣的。」

哥迪奧拿說：「我們不能否認這個數據（洛迪停賽下國內賽事3連敗）。我們叫球員加強控球，增加傳球，但對方在這個位置踢得很有侵略性。我們會反彈，繼續作戰。我們會繼續前行的。」幸好，洛迪已經停賽期滿，在國際賽期後對白禮頓的聯賽可以復出。