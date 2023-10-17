世界盃外圍賽︱港足作客不丹獲球迷隨隊打氣　上半場暫落後0：1

世界盃外圍賽首圈次回合，手執4：0優勢的香港足球代表隊作客不丹，力爭晉級第二圈。



面對高原氣候、人造草球場的挑戰，作客的港隊並不孤獨，6名來自打氣組織「香港力量」的球迷每人花費逾萬港元、隨隊前往不丹打氣。他們賽前已早早入場，在場內「佔據」一個角落，掛起各式各樣的旗幟。

在勞烈斯跟艾華頓退隊下，主教練安達臣今場改用安永佳踢翼鋒，於前線夥拍米高；而同於杭州亞運有好表現的中堅李毅凱與謝家榮也獲得機會，後者取代葉鴻輝把關，其餘8名球員跟上場一樣，如該仗有入球的陳晉一、中場三子陳肇鈞、黃威跟陳俊樂等。

港足作客不丹正選陣容：



守門員：謝家榮

後衛：茹子楠、艾里奧、李毅凱、費蘭度

中場：黃威、陳俊樂、陳肇鈞

前鋒：安永佳、米高、陳晉一



數名港足打氣組織「香港力量」的球迷隨隊作客不丹打氣。（香港力量提供）

港隊首10分鐘未佔太大優勢，球員初段踢得略為心急，數度傳失波；僅得安永佳右路窄角度抽射跟中路起腳，惟兩次攻門都沒命中目標。

港隊戰至28分鐘更失守，不丹憑短角球戰術傳中，隊長基治辛力壓李毅凱近門頂入成1：0。不丹開始突破港隊逼搶，一度主導比賽，港隊37分鐘由茹子楠攔截後策動反擊，直線傳予陳晉一右路扣大位射遠柱，但被對方門將撲出。