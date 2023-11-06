香港網球公開賽2024詳情+票價+焦點球星　相隔21年再辦男子職業賽

相隔21年，香港終於再次舉辦ATP男子職業網球賽。

「中銀香港網球公開賽2024」將於2023年12月31日至2024年1月7日於維園網球場上演，票價由港幣240元至1460元，門票10月18日起於快達票公開發售。



【11月6日更新：大會公布焦點參賽球手】

香港網球公開賽2024比賽資料

日期：2023年12月31日至2024年1月7日

地點：維多利亞公園網球場

總獎金：超過65萬美元

級別：ATP250巡迴賽

網球｜ATP巡迴賽睽違21年回歸香港維園 盼為澳網球手提供前哨戰

票價及優惠

這是香港暌違21年後再次舉辦ATP男子職業網球巡迴賽。門票10月18日起公開發售，有興趣人士可於快達票官網（www.hkticketing.com）訂購，價格由港幣240元至1460元。10月18日至10月31日期間，設85折早鳥購票優惠；11月1日至11月30日期間購票，則享有9折優惠。

焦點球手

香港球手黃澤林（Coleman Wong）

中國球手商竣程（Jerry Shang）

美國球手麥當奴（Mackenzie McDonald）

黃澤林將出戰香港網球公開賽。（公關提供）

查詢詳情

中國香港網球總會

電話：2504 8592

電郵：hktennisopen@tennishk.org

維園網球場。（康文署）