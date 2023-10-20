美職早霸王｜常規賽煞科美斯亮相與否難料　夏洛特全力破「密」集

國際邁亞密上周不敵FC辛辛那堤，宣告緣盡季後賽，因此在今周這場美職常規賽煞科戰，相信球王美斯未必會披甲，邁亞密作客仍有機會打入季後賽的夏洛特FC，恐怕凶多吉少。



今仗之前，兩軍先有一場補賽，邁亞密周中將主場出戰，但邁亞密近4場聯賽只得2和2負，上場主場以0：1不敵東岸榜首的辛辛那堤後，32戰得33分，比第9位的華盛頓聯賽少7分，雖然還有兩場未踢，但已肯定無緣季後賽。

夏洛特FC欲躋身季後賽仍有一線生機，他們雖排東岸12位，但距離可踢季後賽的第9位仍是觸手可及。（美聯社）

雖然截稿時未知周中賽果如何，但邁亞密無欲無求士氣成疑，而且陣中頭號巨星美斯，在國際賽期又返國勤王，出戰世界盃外圍賽，舟居勞頓下，就算在煞科戰披甲，也恐怕是有心無力。

相反，無論周中賽果如何，夏洛特FC欲躋身季後賽仍有一線生機，他們現時32戰得39分，雖然僅東岸僅排12，但其實他們距離可踢季後賽的第9位，卻是觸手可及；現時第9位的華盛頓聯隊已經踢完全部賽事，也只是得40分，換言之夏洛特最後兩場只需1勝，也足以趕過這支首都球隊；當然，CF蒙特利爾、紐約紅牛及芝加哥火燄等，現時都只是在40至41分，都有機會趕上季後賽尾班車。

夏洛特另一個利好因素是，他們在主場表現特別出色，近8場主場未嘗敗績，相返邁亞密近3場卻是1和2負，優劣立見。

國際邁亞密陣中頭號巨星美斯，在國際賽期又返國出戰世界盃外圍賽，煞科戰未必披甲。（美聯社）

施維達斯基是夏洛特的首席射手，至今入了12球，這名波蘭國腳近期狀態火熱，近5場美職入了5球，是球隊今仗爭勝的取分之匙。

夏洛特另一個利好因素是，他們在主場表現特別出色。（美聯社）

兩軍只曾對賽兩次勝負各一，往績難以作為預測基準，反而觀乎雙方的爭勝決心與士氣，夏洛特可看高一線。